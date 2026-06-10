中國瘋玩黑人玩偶「娜塔莎」遭批種族歧視！醫警告：暴力捏玩恐付4大代價

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黑皮膚嬰兒紓壓捏捏樂玩偶「娜塔莎」（Natasha）在網路爆紅後，因為部分網友將其當成暴力發洩工具拍攝短影音，引發非洲裔族群強烈反彈，認為此舉已涉及嚴重的「種族歧視」，也掀起醫師關注警告，恐影響孩子健康，害其付出４大代價。





催婚梗到全民養娃「娜塔莎」是什麼？

37歲單身男網紅「蔡大伯」透過網購取得這款黑皮膚軟膠嬰兒玩具後，在影片中宣稱這是自己的混血女兒，並取名為「娜塔莎」。他透過與玩偶互動、對抗母親催婚的搞笑劇情，引發許多年輕族群共鳴，也讓「娜塔莎」成為這款玩偶最廣為人知的名稱。

流量變調 養娃日常變虐待秀

起初相關影片多以幫玩偶敷面膜、換裝、照顧孩子等「養娃日常」為主，但隨著流量競爭加劇，內容逐漸走向極端。摔打、踩踏、針扎、灌水甚至焚燒等暴力畫面頻頻出現，讓原本療癒的玩具，淪為獵奇內容主角。部分商家更搭上熱潮，以「耐造抗揍」、「養娃不如捏娃」等標語行銷，甚至搭配成人化道具與性暗示內容，引發外界批評。

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「娜塔莎」黑人玩偶爆紅惹議！醫師警告：暴力捏玩恐付4大代價。圖片來源：電商平台

網友怒批「種族歧視」

這股歪風不僅引起中國官方關注，多地學校已禁止攜帶相關玩偶入校，中國消費者協會也公開呼籲平台加強管理，遏止暴力與不當宣傳內容。然而相關影片仍持續在網路流傳，並擴散至海外社群，遭到許多黑人與網友指出，將黑人嬰兒形象作為攻擊、羞辱與娛樂消費的對象，本質上已涉及種族歧視與人格貶抑，呼籲社會正視相關問題。

暴力捏娃「恐害孩子付出4大代價」

精神科醫師楊聰財表示，雖然單一玩具不至於直接讓孩子變得暴力（最大因素仍是家庭與同儕），但對年幼兒童、情緒控制能力較弱的孩子而言，長期接觸此類內容仍可能產生負面影響。

同理心下降：易將欺負弱小視為有趣的娛樂行為，削弱對他人感受的理解與關懷。 模糊暴力界線：短影音可能讓孩子誤以為「暴力等於紓壓」、「越激烈越療癒」。 增加霸凌風險：將弱勢對象視為情緒出口，未來更容易出現排擠、嘲笑甚至肢體霸凌行為。 建立錯誤情緒模式：讓孩子習慣以破壞、攻擊來處理憤怒與壓力，影響健康情緒調節能力發展。

醫師推「4種健康減壓法」

楊聰財醫師也建議適合孩子「健康紓壓」的指南，需選擇「促進調節而非宣洩攻擊」的物品：

感官刺激型（幫助穩定情緒）：壓力球、慢回彈捏捏樂、觸覺毛球等，可透過觸覺刺激舒緩焦躁感。適合國小以上、考試壓力大、ADHD或易焦慮兒童。 專注訓練型（轉移焦慮注意力）：指尖陀螺、魔術方塊、拼圖等，有助提升專注力與成就感。適合喜歡靜態思考、需要提升專注力的孩子。 運動釋放型（效果勝過玩具）：跳繩、籃球、羽毛球、飛盤及桌球等運動，可促進多巴胺與腦內啡分泌。合所有青少年及兒童 情緒表達型（導引壓力尋得正向出口）：情緒日記、繪畫本、黏土與陶土創作，幫助孩子將內在感受具體表達出來。適合內向、不易口頭表達情緒、需要宣洩緊張感的孩子。

「娜塔莎」玩偶暴力影音瘋傳現象的背後，凸顯的不只是短影音流量文化，更涉及兒少教育、暴力娛樂化以及種族敏感議題。當紓壓被包裝成傷害與羞辱，社會或許更需要思考：究竟該如何教導下一代用健康方式面對壓力與情緒。



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