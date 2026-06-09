摔打、焚燒樣樣來！中國瘋玩「娜塔莎」娃娃
[NOWNEWS今日新聞] 中國近期掀起一股「娜塔莎」玩偶熱潮，這款原本標榜為「舒壓玩具」的嬰兒造型玩偶，因大量網友拍攝摔打、踩踏、焚燒甚至肢解等影片而爆紅。然而，相關內容不僅引發兒童教育與暴力模仿疑慮，更因玩偶外型被認為具有非裔特徵，在海外社群掀起種族歧視爭議。目前這款「娜塔莎」玩偶在台灣的蝦皮、momo等購物平台也能買到，引發不少家長憂心。
綜合中國媒體報導，「娜塔莎」是一款矽膠材質的捏捏樂玩偶，外型設計成黑皮膚嬰兒，原先主打舒壓、發洩情緒等功能。最初有網友以「養娃」為題拍攝趣味短片，但隨著相關內容在抖音、小紅書等平台迅速傳播，玩法逐漸走向極端。
短影音顯示，有大量網友發布虐娃影片與圖片，其中不乏未成年人。不少網友將玩偶摔向地面、反覆踩踏、拉扯變形，甚至以剪刀破壞、注水撐爆或焚燒等方式進行「創作」，使得相關影片不斷獲得點擊與模仿。部分商家更以「耐操抗揍」、「養娃不如捏娃」等宣傳語吸引流量，進而助長暴力。
這股風潮很快地引發教育界與家長團體憂慮。心理學專家指出，玩偶本身被設計成嬰兒形象，卻被鼓勵以暴力方式對待，可能讓未成年人逐漸對暴力行為產生脫敏效應，甚至模糊對生命與弱勢者的同理心。部分學者也擔心，短影音平台以流量為導向的推薦機制，正在放大暴力與惡搞內容的傳播。
除了暴力爭議外，「娜塔莎」事件更演變成國際輿論風波。由於玩偶具有深色皮膚與非裔嬰兒外貌特徵，海外不少黑人社群認為，中國網友將其作為攻擊與羞辱對象，已不只是一般玩具惡搞，而是將類似黑人兒童的形象物化成可被毆打、摧毀的娛樂工具，具有反黑人種族歧視意涵。相關影片在X、Facebook及Instagram等平台流傳後，引發大量批評聲浪。
隨著爭議持續延燒，中國官方近期開始加強管制。中國官媒《新京報》點名部分商家利用暴力與情色元素行銷玩偶後，中國消費者協會公開批評相關宣傳內容違背公序良俗，並指出部分廣告涉嫌帶有暴力及性暗示元素，可能違反《廣告法》與《網路安全法》等規定。
中國國家市場監督管理總局本月也召集主要電商平台進行行政指導，要求業者強化商品審查機制，清查違規產品與不當宣傳內容，並加強兒童用品消費警示。多家電商平台已下架部分以暴力為賣點的宣傳影片。
此外，目前中國多地中小學發布通知，將「娜塔莎」列入校園違禁玩具，禁止學生攜帶入校。教育工作者擔憂，若未成年人長期接觸此類內容，可能助長校園霸凌與暴力模仿行為。
從一款原本標榜舒壓的玩具，到演變成涉及暴力文化、兒童教育乃至種族議題的國際爭議，「娜塔莎」現象也反映出中國短影音平台流量經濟下的內容失控問題。這也引發部分中國網友反思，認為部分跟風拍攝與過度惡搞的行為已經失去分寸，不僅容易引發外界誤解，也可能對中國的整體形象造成負面影響，並呼籲社會應重新檢視網路內容的界線與倫理。
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