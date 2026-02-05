中國瘋貼哈利波特「馬份」春聯 釣出本尊轉發

中國民眾的神操作就連BBC都報導，還意外釣出本尊湯姆費爾頓轉發相關貼文。（圖／翻攝自IG@t22felton）





馬年到，哈利波特經典反派跩哥馬份成為馬年的頭號吉祥物。原來馬份在中國翻譯成馬爾福，加上今年是馬年，不少網友立刻聯想到馬上有福。網友也分享今年各式馬年春聯，不只逗趣也很喜氣，馬份的頭像，變成春聯，還有冰箱磁鐵。因為實在太過逗趣，就連本尊都親自在IG轉發。

梳著小油頭哈利波特經典反派跩哥馬份讓不少影迷印象深刻，最近這個角色在中國成為馬年頭號吉祥物，不少人在家門口貼上有馬份頭像的春聯，就連百貨賣場LED螢幕都換成馬份，反派一下子變成中國幸運符號。

除了春聯之外，腦筋動得快的廠商也推出能夠旋轉的馬份冰箱磁鐵，把好運全部轉進來。中國人為何在馬年這麼瘋馬份的一切，就是因為中國將馬份翻譯成馬爾福，象徵馬上有福。中國民眾的神操作就連BBC都報導，還意外釣出本尊湯姆費爾頓轉發相關貼文。

中國民眾的神操作就連BBC都報導，還意外釣出本尊湯姆費爾頓轉發相關貼文。（圖／翻攝自IG@t22felton）

更有人將所有春聯冰箱磁鐵配合哈利波特配樂，讓人會心一笑，看來純血貴族也得暫時放下魔杖，改當運氣大使，而馬年即將來臨，有關馬的相關物品都會上熱搜，潦草小馬C位出道。

醜萌的馬彪彪，設計靈感來自齊白石畫作《如此千里》，民眾實際比對還真像，不少年輕人認為凌亂的毛髮，很像打工人忙於工作的真實狀態，也讓一頭炸毛的馬彪彪走紅大江南北。



