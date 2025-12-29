中國發動環台軍演 國安單位事前掌握 分析4成因

中共解放軍東部戰區今天(29日) 宣布進行「正義使命-2025」環台演習，並將於30日上午8時至下午6時於台灣周邊5個公布的海域和空域範圍進行實彈射擊。我國安單位分析背後4種成因，並表示根據相關徵候，我方在上週即已掌握，同時會密切觀察、應對後續發展。

國安人士分析共軍這次演習有4個成因，首先是從11月中以來對日本的尋釁，當時我方曾觀察在12月13日中國國家公祭日這個節點後，中方會升高態勢，還是會開始轉移，而這次演習某種程度是以台灣為藉口轉移焦點、或可說是遷怒。

第二，先前我國安單位已預判在明年4月可能的「川習會」前，中國將透過各種方式，包括極限壓迫，希望在第一島鏈支配上取得相當進展，無論是11月以來在島鏈間的相關軍事投射或是部署，都是為達成全島鏈式威脅的目的；尤其目前國際目光均聚焦在東歐及中東局勢，中國也企圖趁此空檔找尋戰略缺口，對全島鏈進行極限式壓迫，企圖取得宰制的態勢。

第三，國安人士指出，美方近期先後宣布國家安全戰略、中國軍力報告以及重要軍售案，中國選擇此時進行軍演，相當程度也是對此表態，或是測試美方在確保印太安全穩定及軍事平衡的決心，甚至也可說是挑釁。

最後則是中國全國人大常委會才落幕，可看到軍職人員的變動，除了先前的何衛東、苗華外，更針對海軍、空軍、陸軍到火箭軍相關人士進行跨軍種的「大清洗」，連司令級、政治委員級幾乎無一倖免，而這次軍演也可能是藉此讓軍方專注於演訓，甚或是轉移內部經濟持續下行，「內捲」的焦點，以化解政治、軍事、甚至經濟上的壓力。

該人士並指出，從11月中之後，中國幾乎在整個第一島鏈，從黃海、東海、台海到南海，布滿海軍艦艇，平均數量50、60艘，有時甚至達3位數，且不時針對日本、菲律賓、韓國等出現騷擾及高度挑釁動作或壓迫性行為，而這次演習基本上還是這整個序列的一環。

另外，國安人士也指出，俄羅斯將於明年1月1日在日本北方四島進行連續2個月的演習，可看出俄羅斯、中國出現協同行為，這值得我方特別注意；至於北韓是否之後也會加入，目前仍不得而知，但由此可知在中國九三閱兵後，中國、俄羅斯、北韓聯手在區域及地緣投入各種不確定因素的行為確實存在且越來越多。

國安人士也表示，有關中國這次演習或是近期可能出現的相關軍事行動，我方在上週即已掌握，包括從解放軍在海上部署維持一定數量，南部戰區船艦日前穿出第二島鏈、中國一些船艦也自28日從東海穿出宮古海峽、開始繞道台灣東面太平洋，以及原本部署在釣魚台周邊的海警船開始騷擾航行船隻，操演所謂隔離或封控，都是我方據以觀察的相關徵候。我方的相關裝備，包括制海、制空等單位也都進入戰術位置，作整體對應準備。