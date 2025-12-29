中國發動軍演 立委駁斥與「正義」毫無關係

共軍今(29)早無預警發動所謂的「正義使命-2025」環台軍演。對此立委認為，中國軍演向來與「正義」無關，目的仍是對鄰國進行侵略式的威脅。而其背後目的可能與中日關係惡化及美宣布對台軍售有關；學者則認為，此次中國軍演過於倉促，可能也受「雙城論壇」的舉行與內部矛盾的影響。

中國人民解放軍東部戰區於29日發布實施所謂的「正義使命-2025」聯合軍演，並預計於30日8時至18時在台灣周邊5個海域和空域進行實彈射擊。對此民進黨籍立委王定宇表示，就目前共軍所提供的資料來看，相關演訓內容都非新科目，目的仍是對周邊鄰國進行挑釁式、侵略式的威脅。

而本次軍演定名為「正義使命」，對此王定宇駁斥，中國的軍演從來就與「正義」毫無關係，且無視國際法規，也無視區域的和平穩定，所以要取任何名字都隨他高興，但中國對台灣的威脅卻是具體而真實的存在。

王定宇也分析，中國在年終之際發動環台軍演，除了一貫以灰帶襲擾恐嚇、威脅台灣以外，另外可能也與日前日本首相高市早苗所提的「台灣有事等同日本有事」一說，及美方近期宣布對台111億美元軍售案有關。王定宇說：『(原音)中國要發動對台侵略其實難度很高，他最重要的想定就是不能有外力介入，而高市早苗態度的表明對中國來講，等於是打破了中國要發動武力犯台的幻想；另外一方面是川普總統態度的表示，中國如果不做些什麼，習近平無法安撫中國國內的鷹派。』

而由於昨(28)日才舉辦完台北-上海的「雙城論壇」，國防院學者蘇紫雲也認為，定命為「正義使命-2025」，也表示本次演習有急迫性，時間也可能不長。蘇紫雲說：『(原音)在兩岸結束所謂「雙城論壇」的隔天就宣布，加上他們國防部長董軍在官網消失、高市早苗對「台灣有事」的說法，還有中共內部的矛盾問題，這些都可能是促使中共如此倉促宣布軍演的原因。』

蘇紫雲強調，無論如何這次軍演都無助於台海和平與穩定，及兩岸關係的建設性發展。而台灣也仍需要持續強化自身防衛能力、嚇阻戰事發生，這點是最為關鍵的。(編輯：許嘉芫)