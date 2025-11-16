中國發圖卡要日本別玩火 日網友做梗圖嗆聲

▲近來日中關係因「台灣有事」議題而緊張升溫，中國外交部13、14日以日文在社群平台X發出多張怒嗆日本的圖卡。（圖／翻攝自X）

[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗近日在國會備詢時，發表「台灣有事」恐構成日本存亡危機事態的言論，引爆中國強烈不滿。中國外交部在社群平台上發文，使用日文做成多張圖卡，警告日本「勿玩火自焚」。沒想到日本網友毫不在意，甚至還製作了一款「中國外交部式公告產生器」，做出了各種梗圖「自焚」。

日本與中國近來一連串的爭執始於7日，高市早苗在國會針對中國入侵台灣的「台灣有事」表示，中國若對台灣採取攻擊行動，可被視為日本「存立危機事態」，並啟動集體自衛權，暗示若台海爆發沖突東京可能採取軍事行動。中國駐大阪總領事薛劍在次日於社群平台X（舊稱推特）發文稱「對於擅自闖入的骯髒的頭顱，只能毫不猶豫地斬斷。」引爆日本輿論憤怒，更使得日中關係緊張。

中國外交部先是在13日時PO出以日文製作的圖卡表示：「我們正告日本：在台灣問題上不要玩火，玩火者必將自焚。」同日又再度PO文稱：「日本是打算重蹈軍國主義的覆轍嗎？是打算再次與中國人民和亞洲人民為敵嗎？是打算顛覆戰後的國際秩序嗎？」

中國外交部後續在14日時，又用圖卡表示：「若有人試圖挑釁中國人民的底線，必將會受到中方痛徹的、猛烈的反擊，並且在超過14億中國人民以血肉之軀築成的鋼鐵長城面前，落得頭破血流的下場。」

不過面對中國強硬的態度，日本網友不但毫不在意，甚至還製作了「中國外交部式公告產生器」，以中國外交部圖片公告為底，加上了不同的文字，其中可以看到有網友回應中國「沒關係的，我們玩火的時候，會把水放在旁邊備著」、「謝謝你們呼籲中國民眾別來日本」，還有人大嗆中國國家主席習近平：「日本現在有熊會襲擊人很可怕，北京也有黃色的熊，真的是太糟了」、「有關於六四天安門事件，我謹代表當時幹部向大眾表達歉意。（署名）習近平。」

也有網友將公告圖做成了歌詞還有法式菜單的樣子，發揮創意成為一張張的梗圖。有人還製作一張寫了「我們國家可是有能用時速185公里奔跑的清純派女演員喔。」大酸日本女星廣末涼子今年4月在高速公路上嚴重超速、發生追撞事故的事件。

