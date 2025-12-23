中國發射井新布100多洲際導彈? 五角大廈還控無意軍控談判 北京回應了…

東風-26飛彈是中國自主研發的中遠程彈道飛彈，射程可達 5,000 公里，具備打擊陸地與海上目標的能力。 圖:翻攝自騰訊網

[Newtalk新聞] 五角大廈最新的一份報告草案稱，中國可能已在最新的 3 個地下發射井中部署了 100 多枚洲際彈道導彈。報告還指出，中國無意參與軍控談判。

對此，在今 ( 23 ) 日回答《路透社》記者的提問時，中國外交部發言人林劍表示，不瞭解所謂的美國的內部報告。

林劍稱，美方的類似炒作是其一貫伎倆，旨在為自身加速核力量的現代化，破壞全球戰略穩定的行徑尋找藉口。國際社會應對此有清醒認識。

中國在甘肅地區的玉門關沙漠附近，被發現有約100多個核彈道飛彈發射井。 圖：翻攝 Will Marshall推特

林劍強調，美國作為擁有最大核武庫的超級核大國，當務之急是切實履行核裁軍特殊優先責任，進一步大幅實質性地削減核武庫，為其他核武器國家加入核裁軍進程創造條件。

林劍指出，中國政府前不久剛發佈了《新時代的中國軍控、裁軍與防擴散》白皮書，全面闡明了中國的核政策和軍控立場。中國堅定恪守不首先使用核武器政策，堅持自衛防禦核戰略，始終將核力量維持在國家安全需要的最低水準，不與任何國家進行核軍備競賽。

「中方一直積極參與《不擴散核武器條約》審議進程和五核國機制會議，就核軍控問題同各方保持對話。」林劍說。

不過，中國在今年北京九三閱兵時，展現了多個洲際彈道導彈，顯示解放軍窮兵黷武的本質並未改變。

東風-41洲際彈道導彈試射模擬圖。 圖 : 翻攝自問小白