中國發布首版商業保險創新藥目錄 共信-KY為台股第一家上榜
中國發布商業保險新藥目錄，含多種抗癌藥、慢性病藥，共信-KY也在公開資訊觀測站發布重大訊息，肺癌藥為台股第一家上榜的新藥。（圖片來源／中央電視台）
根據《新華社》7日的報導，2025創新藥高質量發展大會上正式發布2025年《國家基本醫療保險、生育保險和工傷保險藥品目錄》和首版《商業健康保險創新藥品目錄》。
中國發布商業保險新藥目錄，含多種抗癌藥、慢性病藥
本次目錄調整共新增114種藥品。本次調整後，2025年國家醫保藥品目錄內藥品總數增至3253種。其中西藥1857種、中成藥1396種。腫瘤、慢性病、精神疾病、罕見病、兒童用藥等重點領域的保障水平得到明顯提升。
備受關注的首版商保創新藥目錄也正式發布，禮來、輝瑞、綠葉制藥、百濟神州等18家創新藥企業的19個藥品成功納入。涉及腫瘤、罕見病、慢性病等治療領域，包括9個一類創新藥。納入創新藥目錄的藥品包括了CAR-T療法、雙特異性抗體等熱門靶點藥物，有阿爾茲海默症等適應人口老齡化趨勢的藥品，也有戈謝病、神經母細胞瘤等多發於兒童的罕見病用藥。
台灣上櫃公司共信醫藥科技控股股份有限公司（以下簡稱“共信-KY”，股票代碼：6617）7日對外發布新聞稿，自主開發的肺癌新藥普羅先安（PTS-302）順利通過專家評審及價格協商，獲准納入最終名單，成為台股第一家取得資格的上櫃公司。
禮來、輝瑞大藥廠上榜，台灣也有共信KY肺癌藥入選
共信-KY也在公開資訊觀測站發布重大訊息，肺癌新藥普羅先安（PTS-302）是該公司子公司天津紅日健達康醫藥科技有限公司(以下簡稱”天津紅健”)治療中央型氣道阻塞產品，已獲中國國家醫療保障局核准納入商業健康保險創新藥品目錄（以下稱為商保創新藥目錄），自114年12月07日起生效。
共信-KY表示，PTS-302是一款創新的微創靶向腫瘤消融藥物(MITTA)，透過支氣管內視鏡局部瘤內注射，能顯著改善氣道阻塞，並達到目標病灶縮小，目前已打入中國253家以上含三甲等教學醫院臨床使用，如今正式納入商保創新藥目錄，不僅可加速新藥導入醫院的進程、提升普及率，由於病患自付比例大幅下降，將有助提升用藥的可及性，帶動PTS-302的銷量增長。
公司發布新聞稿指出，共信-KY自結今年前11月營收為新台幣3,300萬元，年增11.42%，主要受惠PTS-302在中國布建醫院通路效益的持續顯現所致。由於首版商保創新藥品錄將於明年1月1日起正式實施，醫院端政策紅利釋放後，看好PTS-302明年銷量將倍數成長，加上公司持續推動PTS-302的全球授權洽談與新適應症的開發，對明年整體營運展望抱持樂觀。
