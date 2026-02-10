中國發布香港國安實踐白皮書 港特首李家超：黎智英罪有應得

1月1日，李家超在香港立法會主持第八屆立法會議員宣誓就任儀式。（資料照片／取自李家超臉書／李家超 John KC Lee）



香港高等法院9日重判香港壹傳媒集團創辦人黎智英20年後，中國國務院10日發布一份名為《一國兩制下香港維護國家安全的實踐》的白皮書，強制北京對香港國安事務負有「根本責任」，並肯定國安法穩定了香港秩序。

北京稱應介入香港 重申打擊港獨成績

中國國務院新聞辦公室在白皮書中寫道：「香港回歸祖國後，中央政府和香港特別行政區致力於建設一個繁榮穩定的香港，反中亂港勢力和外部敵對勢力則竭力阻撓破壞，妄圖把香港變成一個獨立或半獨立的政治實體，不斷挑戰一國兩制原則底線，香港維護國家安全的鬥爭從未停止。中央政府對香港特別行政區有關的國家安全事務負有根本責任。」

「特別是基本法第23條（國安法）規定，香港特別行政區應自行立法禁止任何叛國、分裂國家、煽動叛亂、顛覆中央人民政府及竊取國家機密的行為，禁止外國的政治性組織或團體在香港特別行政區進行政治活動，禁止香港特別行政區的政治性組織或團體與外國的政治性組織或團體建立聯繫。」

「截至2026年1月，依據香港國安法，共有98人被檢控、78人被定罪。針對逃竄海外後繼續公然違反香港國安法、香港國安條例的反中亂港分子，香港警務處國安處依法通緝，並採取指明潛逃者懲罰措施。這是維護香港法治的正義之舉，是捍衛國家主權安全的必要之舉，是保障香港長治久安的正當之舉，符合國際法及國際通行慣例。」

「香港維護國家安全的實踐，沉重打擊了反中亂港勢力肆意踐踏法治，挑戰香港執法、司法機關的囂張氣焰，讓香港引以為傲的法治回來了。危害國家安全的行為和活動受到有效防範、制止和懲治，市民的各項合法權利在安全的環境中得到更好保障，香港告別了動盪不安的局面，恢復了安寧、恢復了秩序、恢復了以往的活力，社會的穩定變得更加持久。」

李家超讚梨智英被重判 肯定白皮書效果

香港01報導，香港特首李家超對白皮書表示肯定，「白皮書提醒必須對國安風險時刻警惕，白皮書的發布更是對出賣國家和香港特區的叛徒，作出最嚴正的警告」，並點名黎智英「惡貫滿盈，損害特區和國家利益。其無恥地充當外部勢力的爪牙，法院裁決彰顯了公義。」

李家超強調：「黎智英被判刑20年是彰顯法治、伸張正義。黎智英長期荼毒市民、歪曲事實，犧牲人民福祉，賣國禍港，罪有應得。部份市民和青年被黎智英誤導違法，大肆破壞公共設施，衝擊政府大樓、立法會等，製造炸彈，幸好警方及早行動才避免大量傷亡。」

根據路透，中國會定期對香港發布白皮書，列出對香港的最新政策立場。上一份白皮書是在2021發布，概述香港選舉制度改革後的民主發展，確保只有「愛國者」才能競選公職。部分國家批評，此舉是邊緣化反對派的民主人士，侵蝕香港的民主自由。

