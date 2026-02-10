中國發布「香港國安白皮書」 稱北京對港國安事務負「根本責任」

香港2019年6月16日的反送中運動大遊行，國安法實施後已不復見。路透社資料照片



香港《蘋果日報》創辦人黎智英週一（2/9）因國安法罪名遭重判20年後，北京政府週二（2/10）發布《「一國兩制」下香港維護國家安全的實踐》白皮書，雖不斷宣稱「一國兩制」，但強調北京中央政府對香港國家安全事務負有「根本責任」。

新華社報導，這份《白皮書》由中國國務院發布，分為五個部分，分別是香港維護國家安全的鬥爭從未停止、中央政府對香港有關的國家安全事務負有根本責任、香港特別行政區切實履行維護國家安全的憲制責任、香港實現由亂到治走向由治及興、以高水平安全護航「一國兩制」事業高品質發展。

《白皮書》強調，進入新時代以後，「以習近平同志爲核心的黨中央全面準確、堅定不移貫徹『一國兩制』方針，强調維護國家主權、安全、發展利益是『一國兩制』方針的最高原則」。面對香港局勢動蕩變化，「中央政府堅持總體國家安全觀」，依照憲法和基本法「有效實施對特別行政區的全面管治權，制定實施香港特別行政區維護國家安全法，落實『愛國者治港』原則」。

白皮書宣稱：「有了高水平安全的香港，定能戰勝前進道路上的風險挑戰，在動蕩不安的世界中穩如磐石。」

新華社隨後發布中國國務院港澳辦發言人的聲明，內容稱《白皮書》闡明「香港維護國家安全的鬥爭從未停止」，以及香港國安法「在『一國兩制』實踐過程中的重要里程碑意義」。

香港特首李家超周二隨後對《白皮書》表示歡迎與支持，宣稱特區政府將「全面履行白皮書內容」，須「時刻警惕」國安風險的存在。

他又宣稱，黎智英的判刑「對勾結外部勢力、危害國安的人發出嚴厲警告」，批評黎智英「背叛國家和香港」。

路透社指出，自2019年香港爆發「反送中」大規模示威之後，中國2020年6月30日在香港實施的國安法，已被用來打壓異議人士及香港的反對派民主運動。但《白皮書》卻將該法描述為「法律屏障」，能「消除重大威脅」，並恢復社會秩序。

白皮書還指出，香港維護國家安全的做法已「鞏固『一國兩制』的安全基礎」，幷「進一步完善了中國的國家安全體系」。

中國定期發布關於香港的白皮書，概述北京對這座於1997年由英國回歸中國統治的城市的最新政策立場。上一份白皮書是在2021年發布，概述香港在選舉制度改革後的「民主發展」，強調只有「愛國者」才能參選公職。但批評者認為，這是為削弱民主自由，將反對派民主人士邊緣化。

