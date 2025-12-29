中國發布2025出海品牌100強企業排名 「台灣省」的台積電排第12名

中國發布發布的《2025年度中國出海品牌100強指數報告》，抖音、華為名列前茅，台積電排第12名。（圖片來源／ 華為官方頻道）

中國人民日報網路版的《人民網》在26日轉載了當天發布的《2025年度中國出海品牌100強指數報告》，類似之前的中國出口百強企業，今年的第一名是抖音，其他前9名分別是華為、吉利、騰訊、阿里巴巴、美的集團、大疆無人機、寧德時代、中國銀行和小紅書。

來自「台灣省」的台積電也有上榜，排第12名，在小米之後，在京東之前，到是以往常勝軍的「台灣省」的富士康不在榜單上，另一家「台灣省」上榜則是康師傅。

該報告由《人民日報海外網》與GYBrand全球品牌研究院聯合編制，從出海業績、品牌建設、品牌貢獻、可持續發展四大核心維度進行綜合評估。此次入選中國出海品牌100強指數的企業，必須是海外營收超過50億人民幣的行業龍頭企業，上榜的100家企業平均海外營收達到了1100億人民幣。

中國出海百強企業，台積電排第12名

這份名單和以往有什麼不同，排名是否受到中國經濟下滑影響，回顧2022年榜單前十名的品牌分別是：字節跳動（抖音）、阿里巴巴、聯想、小米、華為、Oppo、海信、一加、海爾、希音。 2021榜單排名前十位的品牌分別是：阿里巴巴、字節跳動、華為、小米、聯想、Oppo、海信、海爾、一加、Vivo。

顯然抖音的影響力一直名列前茅，新崛起的是汽車的吉利、電池的寧德時代和無人機的大疆無人機。比較特別的是，大疆無人機一直在全球無人機市占率第一，怎麼到了2025年才進入前10強？

華為持續盤據榜單前10名，今年則衝上第二名，前兩名的抖音和華為，都是西方國家欲制裁的對象，智慧型手機銷售下滑，也反應在榜單裡面，小米在2025年掉出前10名，OPPO實際上掉到第26名。

早年榜單是富士康、英業達、仁寶的天下

比較奇特的是製造業的「台灣省」的台積電也被納入中國出海品牌100強指數的企業，不過，台積電常常被中國政府當成「中國」成功品牌的代表，早幾年，不是出海品牌100強排名，而流行「中國出口百強」企業名單。

武漢肺炎之前，2020年中國大陸的出口百強企業裡面，台企有31家，確實占了差不多三分之一，主要是有富士康，華碩，達豐（廣達），英業達，仁寶等巨頭代工台企的各個子公司。

其中，前十名更是有6家台企，分別是富士康在鄭州，深圳和成都的三家子公司，以及華碩在上海和蘇州的兩家子公司，以及達豐在上海的子公司，其中鄭州富士康是中國出口金額最高的企業，如果今年這些公司沒有上榜，那可能AI伺服器並沒有在中國內生產，以符合美國要求AI「去紅色供應鏈」。

手機出口數字衰退，總金額不如紡織品

那麼中國今年的出口數字又如何？根據中國海關公布的2025年11月「全国出口重点商品量值表」，累計前11個月，出口金額最大的是自動數據處理設備，即筆電、PC，總金額1.31兆人民幣，第二名是晶片或記憶體（集成電路）1.28兆人民幣，第三名是服裝類9千8百多億人民幣、紡織製品是9千3百多億人民幣。

意外的是，手機只排到第5名7千8百多億人民幣，出口6.8億支手機，都比去年衰退。去年前11個月是8千7百多億人民幣，出口7.4億支手機，反映出有些手機生產線已經外移到東南亞國家或者印度，而小米、OPPO、VIVO（排第35）的排名下滑也對應了手機出口衰退事實。

