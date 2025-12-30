中國發布2026消費品換新補貼方案 增列智慧型產品
（中央社台北30日電）中國今天發布2026年涉及消費品以舊換新政策的優化方案。除了原本享有補貼的汽車、家電、數位等產品繼續提供補貼外，新增補貼智慧型眼鏡及智慧型家居產品；而購車補貼將在上限不變下，改為按車價比例補貼。
央視新聞報導，「2026年優化實施『兩新』（大規模設備更新、消費品以舊換新）政策方案」今天由中國國家發展改革委員會發布。
根據報導，與今年的方案相較，明年消費品以舊換新的補貼標準中，較受矚目的改變在於新購汽車。在保持補貼上限不變的基礎上，原本的定額補貼明年將調整為按車價比例補貼。
至於家電補貼方面，將調整為「1級能效或水效」（最省電、省水的級別）新產品售價的15%，單件上限為人民幣1500元（約新台幣6700元）；至於數位和智慧型產品的補貼標準，則保持不變。
根據報導，新方案提到，2026年在設備更新方面要「優化支持範圍」，在整體延續原方案的基礎上，將增加老舊小區加裝電梯、養老機構、消防救援、檢驗檢測、實體消費商業設施等領域的補貼，以更好地滿足民生和安全需要。
至於中國民眾關切的消費品以舊換新方面，新方案繼續支持「汽車以舊換新」，家電以舊換新仍將聚焦冰箱、洗衣機、電視、空調、電腦、熱水器等6類產品；同時繼續支持數位和智慧產品購新，包括手機、平板電腦、智慧型手表（手環）。
此外，中國國家信息中心經濟預測部宏觀經濟研究室副主任鄒蘊涵指出，智慧型眼鏡、智慧型家居產品（含適老化家居產品）是2026年方案新增的新購補貼產品。
鄒蘊涵提到，2026年的補貼政策，將著重在提升「覆蓋人群廣、帶動效應強的重點消費品」獲得補貼的比例，以及「產品向新」原則。新增智慧型產品的補貼就是一例，像是AR眼鏡等智慧型產品也可享受以舊換新補貼，使人工智慧（AI）等新產品進一步加速推向普通群眾生活。
為因應這一優化方案，中國中央政府近日已提前向各地方政府下達2026年第1批人民幣625億元（約新台幣2800億元）超長期特別國債，支持消費品以舊換新資金計劃，先滿足元旦、春節等旺季消費需求，各地將結合實際組織加以落實。（編輯：邱國強/楊昇儒）1141230
