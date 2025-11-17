中國發旅遊警告 日本觀光與零售業者股價盤中重挫

在中國因為日本首相高市早苗(Sanae Takaichi)有關台灣的言論而發生爭執、並警告中國公民不要前往日本旅遊後，日本的旅遊與零售業者股價今天(17日)在盤中重挫。

日本美妝公司資生堂(Shiseido)股價今天早盤暴跌9%，百貨公司集團高島屋(Takashimaya)大跌超過5%，而日本服飾連鎖業者優衣庫(Uniqlo)母公司迅銷(Fast Retailing)跌幅也超過4%。

中國是日本觀光客的最大來源。

廣告 廣告

身為日本前首相安倍晉三(Shinzo Abe)追隨者的高市，在成為日本首位女首相之前，就是針對中國、以及中國在亞太軍事擴張的直言不諱批評者。

她在7日的言論被廣泛解讀為，暗示對台灣的攻擊可能促使東京提供軍事支援。

高市在日本眾議院答詢時表示，不論從哪方面考慮，若「台灣有事」(發生緊急狀況)伴隨對方使用武力的情況，有可能構成日本安全保障法中能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」。

根據日本自我設定的法規，只能在特定條件下採取軍事行動，包括面臨存在的威脅。

在高市發表這番言論的幾天前，她才剛在南韓舉行的亞太經濟合作會議(APEC)峰會場邊，和中國國家主席習近平進行了看似友好的首次會面。

高市過去曾訪問台灣並呼籲日台更密切合作，她在這場峰會中也曾另外與台灣代表會面。

中國和日本上週相互召見對方大使，北京隨後建議中國公民避免前往日本。

中國駐大阪總領事薛劍在一則如今已刪除的X貼文中，威脅要「斬掉那個骯髒頭顱」，顯然是指高市。

北京堅稱台灣是其部份領土，並且不排除以武力奪取。

中國和日本是重要的貿易夥伴，但歷史上的不信任、領土爭議與軍事支出衝突經常考驗兩國關係。

根據日本媒體報導，日本外務省亞太事務的最高官員今天將走訪中國。

報導指出，日本外務省亞洲大洋洲局長金井正彰(Masaaki Kanai)將和中國外交部亞洲司司長劉勁松舉行會談。金井預料將重申日本立場，也就是高市的言論並未改變日本的傳統立場，並就薛劍在社群媒體的言論提出抗議。