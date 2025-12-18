中國發現新礦物金秀礦 專家：或成更穩定新能源材料

（中央社台北18日電）中國發現鎳鉍銻砷硫化物新礦物，命名「金秀礦」。中國專家表示，材料科學家可借鑑金屬礦的晶體結構，嘗試在實驗室合成類似的人工礦物或化合物，以開發出更加高效、更加穩定或成本更低的新能源材料。

綜合官媒央視新聞、星島日報等陸港媒體報導，中國自然資源部中國地質調查局昨天指出，經國際礦物學會新礦物命名與分類專業委員會評審投票，由中國地質科學院科研人員發現並申請的新礦物－鎳鉍銻砷硫化物獲得正式批准，中文名定為金秀礦。

金秀礦發現於廣西壯族自治區金秀瑤族自治縣龍華鎳鈷礦床。專家表示，龍華鎳鈷礦床是特富的鎳鈷礦，鎳元素和鈷元素的比例分別為17.5%和1.5%左右，相較常規鎳0.2%鈷0.02%的成礦標準高近80倍。

中國地質科學院深部礦產勘查理論與技術研究室主任嚴加永表示，金秀礦的化學式是鎳、鉍、硫、銻、砷，本質上是對早期形成的含鎳礦物進行置換，導致晶體結構重新排列，從而結晶為一種全新的結構穩定的礦物。

嚴加永指出，材料科學家可以借鑑金屬礦的晶體結構，嘗試在實驗室合成類似的人工礦物或者化合物，從而開發出更加高效、更加穩定或者成本更低的新能源材料。

中國地質科學院深部礦產勘查理論與技術研究室高級工程師湯賀軍表示，新礦物的命名一般有兩種形式，一是以礦物結構（成分）命名，第二是以科學家或地名命名。金秀礦採地名命名，產自廣西大瑤山金秀瑤族自治縣，因此命名為金秀礦。（編輯：周慧盈/陳鎧妤）1141218