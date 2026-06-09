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科學家在中國甘肅省發現一種生活於1.2億年前的新種恐龍「Jian changmaensis」。這種體型僅如貓頭鷹大小的掠食者，是迅猛龍的近親，擁有羽毛且可能具備滑翔能力，專門伏擊當時豐富的鳥類生態群。

根據路透社（Reuters）報導，古生物學家在中國甘肅省發現了一種生活在1.2億年前白堊紀（Cretaceous Period）的新種恐龍。這款被命名為「Jian changmaensis」的恐龍，體型與現代的穀倉貓頭鷹相仿，且與大眾熟知的迅猛龍（Velociraptor）具有親緣關係。

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研究指出，Jian 的外型與電影《侏羅紀公園》中鱗片皮膚的形象大相徑庭，牠全身覆蓋羽毛，且前後肢都有長羽。卡內基自然歷史博物館（Carnegie Museum of Natural History）古生物學家 Matt Lamanna 形容，Jian 就像是一隻「試圖變成飛鼠的迅猛龍」，推測牠能像鼯鼠一樣在樹林間滑翔，藉此伏擊獵物。

這項發現最引人注目的是其食性。研究人員在化石產地發現了類似現代貓頭鷹排出的「食繭」（Pellets），內含被壓碎的鳥類骨骼殘骸。由於該地區在遠古時期擁有豐富的鳥類生態系統，科學家認為 Jian 是一種機會主義掠食者，專門獵捕當時的古鳥類，如甘肅鳥（Gansus）等。

芝加哥菲爾德博物館（Field Museum）專家 Jingmai O'Connor 表示，Jian 屬於馳龍科（Dromaeosaurs），這類恐龍與早期鳥類的演化關係極為密切。雖然牠們並非真正的鳥類，但其生理構造與行為模式，已展現出恐龍向鳥類演化過程中的高度多樣性。

原文出處：中國發現迅猛龍親戚！體型如貓頭鷹「會滑翔」專吃古鳥

本文由AI協作，經編輯審核後發布