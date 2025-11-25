中國發話「禁日旅遊、進口日水產」為何雷聲大雨點小？3大關鍵曝光

生活中心／陳慈鈴報導

中國官方抵制赴日旅遊，雖引發國際關注，但實際上卻未對日本造成顯著影響。（示意圖／資料照）

日本首相高市早苗針對「台灣有事」的答辯內容，引起中國當局強烈反彈，不僅發布旅遊警示，呼籲中國公民不要前往日本旅遊，還於19日宣布「暫停進口日本水產品」。但幾天過去，中國制裁手段對日本造成的影響卻出現「雷聲大雨點小」的現象，引發討論。對此，資深媒體人黃暐瀚與日本旅遊達人林氏璧討論後，點出關鍵原因。

「日本旅遊，正是時候？」黃暐瀚與林氏璧醫師談及這個議題，點出中國的旅遊與水產品進口制裁，對日本並未造成明顯的影響的原因。旅遊方面，大量中客取消遊日，衝擊最大的很可能是在日中企（一條龍服務）、中國航空公司與中國旅行社；疫情結束後，大量旅客湧進日本，日方社會各界早有「過度旅遊」的討論與反省，此刻降低旅遊人數，對日本來講，也許反而是紓解旅遊壓力。

黃暐瀚指出，水產部分，由於2023年後，中國就已經取消日本水產品進口，隨後（2024年）日本也找到了「替代出口」的國家，因此早就降低了對中國市場的依賴度。

至於中國旅客取消赴日，台灣旅客現在去日本，是否正好搶便宜？黃暐瀚表示，機票影響不大，台灣赴日的旅遊需求不降反升，機票不會因此變便宜。住宿要看區域，突然遭中國團客取消訂房的飯店，有機會低價釋出房間，但中國旅客佔比不高的飯店，很可能完全不受影響。台幣兌換日幣已經來到1：5，台灣旅客在日本飲食購物，應該會相當有感。

林氏璧也說，儘管日本的機票和部分住宿價格不一定便宜，但日幣匯率極低（曾跌破 0.2），且當地旅遊人數可能有所減少，是去日本旅遊消費的好時機。

黃暐瀚還提到，對他跟林氏璧來說，「一年四季不管何時，遊日本，都正是時候啦！」

