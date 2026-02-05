中國發起輿論、法律戰！美在加勒比海扣押7油輪 SCSPI控「混合法律戰」

美軍對加勒比海實施海上封鎖，不僅阻斷了原油運輸航道，甚至直接扣押多艘「影子艦隊」油輪，中國原油進口量也因此大受打擊。 圖：翻攝自 X @nexta_tv

[Newtalk新聞] 美國自2025年12月開始，以執行單邊制裁、打擊「毒品恐怖主義」及反恐為由，動用海岸防衛隊、海軍及航艦艦載直升機執行登船與扣押行動，在加勒比海及北大西洋國際水域已扣押7艘涉及委內瑞拉石油運輸與貿易的油輪。中國智庫「南海戰略態勢感知計劃」（SCSPI）4日發表長文，指控美國做法是混用《聯合國海洋法公約》（UNCLOS）對無國籍或假旗船的登船權與美國國內法（如民事沒收、恐怖主義相關條款）進行域外執法的「混合法律戰」（hybrid lawfare）。為中國外交部、官媒連日控訴美國違反國際法提供論訴基礎。

SCSPI回顧7起扣押案始末，指出發生在2025年12月10日，美國海岸防衛隊在委內瑞拉東北部海岸附近國際水域扣押「MT Skipper」（前稱MT Adisa，懸掛蓋亞那旗，後確認為假旗或無國籍）。美方指控所裝載約190萬桶委內瑞拉原油，涉嫌參與伊朗石油走私「影子艦隊」。美方依據哥倫比亞特區聯邦地方法院簽發的扣押令（部分內容遮蔽）執行，船員面臨刑事起訴風險。

緊接著12月20日左右，美方再扣押「MT Centuries」（巴拿馬旗，香港實體擁有或相關），載運約180-200萬桶原油，目的地為中國總部貿易商，曾多次往返中國與委內瑞拉航線。美方稱獲巴拿馬同意或認定為假旗船。後續扣押船隻包括「MT M Sophia」（巴拿馬旗，曾涉伊朗油轉運，旗幟於2025年1月取消）、「MT Olina」（香港Tantye Peur Limited擁有）、「MT Veronica」（疑載中國船員，前俄羅斯註冊）、「MT Bella 1」（俄羅斯旗，又稱Marinera，追捕近20天，涉土耳其與俄羅斯公司及真主黨相關制裁）及「MT Sagitta」（香港Sunne Co. Limited擁有，被制裁）。這些行動多在「Southern Spear」（南方長矛）行動框架下進行，美方動用「福特號（USS Gerald R. Ford CVN-78）」航艦等資產。白宮與南方司令部強調打擊「卡特爾」（Cartel）販賣集團（被指定為外國恐怖組織）及影子艦隊。部分扣押依據UNCLOS第110條（對無國籍船登船權）、巴拿馬等國反毒雙邊協定、美國反恐怖主義法規及民事沒收等國內法。

SCSPI分析，美國此模式是先使用武力追捕，再事後尋求令狀，事實上是違反UNCLOS僅允許登船檢查而非沒收貨物或船隻的原則；並質疑「無國籍」認定違反「真正聯繫」原則。船旗國（如巴拿馬、蓋亞那）否認有效註冊或已取消旗幟；而且無證據顯示船上發現非法物質，僅基於單邊制裁與恐怖主義指控。為中國外交部稱為「嚴重違反國際法」，強調未經聯合國授權、未獲旗國有效同意的域外執法不具合法性；及中國官媒如人民網、中新網、新華網，批評美方動用海岸防衛隊、海軍及航母艦載機進行追捕與強制登船，無視《聯合國海洋法公約》（UNCLOS）第110條僅允許登船檢查而非沒收船隻或貨物的限制的輿論，提供論述基礎。

油輪扣押是美國對委內瑞拉施壓的一部分。部分船隻與中國、俄羅斯、伊朗連結（香港船東、輸往中國原油、俄羅斯旗船），加劇地緣緊張。法律專家警告，此先例可能侵蝕公海自由，影響其他大國（如中國在南海）主張。目前，扣押船隻被護送至美國港口處理，船員部分釋放但面臨起訴風險。

