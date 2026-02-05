中國發起輿論、法律戰！美在加勒比海扣押7油輪 SCSPI控「混合法律戰」
[Newtalk新聞] 美國自2025年12月開始，以執行單邊制裁、打擊「毒品恐怖主義」及反恐為由，動用海岸防衛隊、海軍及航艦艦載直升機執行登船與扣押行動，在加勒比海及北大西洋國際水域已扣押7艘涉及委內瑞拉石油運輸與貿易的油輪。中國智庫「南海戰略態勢感知計劃」（SCSPI）4日發表長文，指控美國做法是混用《聯合國海洋法公約》（UNCLOS）對無國籍或假旗船的登船權與美國國內法（如民事沒收、恐怖主義相關條款）進行域外執法的「混合法律戰」（hybrid lawfare）。為中國外交部、官媒連日控訴美國違反國際法提供論訴基礎。
SCSPI回顧7起扣押案始末，指出發生在2025年12月10日，美國海岸防衛隊在委內瑞拉東北部海岸附近國際水域扣押「MT Skipper」（前稱MT Adisa，懸掛蓋亞那旗，後確認為假旗或無國籍）。美方指控所裝載約190萬桶委內瑞拉原油，涉嫌參與伊朗石油走私「影子艦隊」。美方依據哥倫比亞特區聯邦地方法院簽發的扣押令（部分內容遮蔽）執行，船員面臨刑事起訴風險。
緊接著12月20日左右，美方再扣押「MT Centuries」（巴拿馬旗，香港實體擁有或相關），載運約180-200萬桶原油，目的地為中國總部貿易商，曾多次往返中國與委內瑞拉航線。美方稱獲巴拿馬同意或認定為假旗船。後續扣押船隻包括「MT M Sophia」（巴拿馬旗，曾涉伊朗油轉運，旗幟於2025年1月取消）、「MT Olina」（香港Tantye Peur Limited擁有）、「MT Veronica」（疑載中國船員，前俄羅斯註冊）、「MT Bella 1」（俄羅斯旗，又稱Marinera，追捕近20天，涉土耳其與俄羅斯公司及真主黨相關制裁）及「MT Sagitta」（香港Sunne Co. Limited擁有，被制裁）。這些行動多在「Southern Spear」（南方長矛）行動框架下進行，美方動用「福特號（USS Gerald R. Ford CVN-78）」航艦等資產。白宮與南方司令部強調打擊「卡特爾」（Cartel）販賣集團（被指定為外國恐怖組織）及影子艦隊。部分扣押依據UNCLOS第110條（對無國籍船登船權）、巴拿馬等國反毒雙邊協定、美國反恐怖主義法規及民事沒收等國內法。
SCSPI分析，美國此模式是先使用武力追捕，再事後尋求令狀，事實上是違反UNCLOS僅允許登船檢查而非沒收貨物或船隻的原則；並質疑「無國籍」認定違反「真正聯繫」原則。船旗國（如巴拿馬、蓋亞那）否認有效註冊或已取消旗幟；而且無證據顯示船上發現非法物質，僅基於單邊制裁與恐怖主義指控。為中國外交部稱為「嚴重違反國際法」，強調未經聯合國授權、未獲旗國有效同意的域外執法不具合法性；及中國官媒如人民網、中新網、新華網，批評美方動用海岸防衛隊、海軍及航母艦載機進行追捕與強制登船，無視《聯合國海洋法公約》（UNCLOS）第110條僅允許登船檢查而非沒收船隻或貨物的限制的輿論，提供論述基礎。
油輪扣押是美國對委內瑞拉施壓的一部分。部分船隻與中國、俄羅斯、伊朗連結（香港船東、輸往中國原油、俄羅斯旗船），加劇地緣緊張。法律專家警告，此先例可能侵蝕公海自由，影響其他大國（如中國在南海）主張。目前，扣押船隻被護送至美國港口處理，船員部分釋放但面臨起訴風險。
更多Newtalk新聞報導
核武「緊箍咒」明日解除！美俄無「New START」 核武透明度與競賽風險升高
楊宏基觀點》是「開始」而非「結束」！海鯤號淺水潛航成功 戰力之路仍漫長
其他人也在看
從業以來最難受！韓媒金寶山守3天 1關鍵原因「放棄訪問具俊曄」
大S（徐熙媛）去年2月赴日旅遊期間因感染流感引發肺炎辭世，享年48歲。2日是她逝世一週年，由丈夫具俊曄參與設計的紀念雕像正式揭幕，許多圈內好友都到場致意。南韓節目《名人生老病死的秘密》也製作特輯來台跟拍具俊曄行程並曝光大S病故的時間軸，內容逼哭觀眾也讓收視率創下新高。
快訊／當天才做完健檢！馬如龍兒子家中跌倒猝逝 享年49歲
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台灣資深藝人馬如龍（黃政雄）於2019年因肺腺癌而病逝，享壽80歲。同年，其外孫黃博鈞因車禍事故身亡；今（3）日馬如龍的四...
大S離世前5日病程公開 退燒藥竟成奪命關鍵...醫曝：身體投降了
韓國KBS節目《名人生老病死的秘密》製作特輯，首度披露女星徐熙媛(大S)離世前5日的完整病程。南韓知名耳鼻喉科醫師李洛俊(이낙준)分析指出，患有心臟二尖瓣脫垂症的大S選擇泡溫泉緩解不適，加上服用退燒藥後的錯誤判斷，成為病情急遽惡化的致命關鍵。
韓媒公開大S猝逝時間軸！肺炎惡化「想返台治療」 衝機場路上心臟驟停
大S於2025年1月29日與家人前往日本旅遊，抵達後不久即出現高燒、全身痠痛等症狀。她當時判斷只是旅途勞累，認為只要讓身體暖和便能改善，因此嘗試在飯店泡溫泉。然而，此舉反而使原本患有心臟疾病的大S血管壓力急遽上升，被視為導致病情快速惡化的關鍵原因之一。隨後大S被緊...
瞬間減15度！新一波降溫將報到 恐達寒流等級
瞬間減15度！新一波降溫將報到 恐達寒流等級
WBC》大谷翔平經典賽不能投主因？ 美媒：投球受傷須支付高達2.8億美元理賠金
日本「二刀流」巨星大谷翔平已確定，3月世界棒球經典賽（WBC）將不以投手身分登場。《The Athletic》記者Evan Drellich指出，如果大谷以投手參賽並受傷，保險公司可能須支付高達2億8000萬美元的理賠金。
具俊曄癡心堅守大S一年！ 傳完成心願返韓過年陪家人
徐熙媛（大S）離世已滿一年，其夫具俊曄在金寶山墓前堅守整整一年，風雨無阻從未缺席。隨著週年紀念雕像揭幕儀式圓滿結束，加上春節將至，傳出具俊曄可能返回韓國陪伴家人。對此消息，記者向具俊曄周遭人士求證，對方僅表示「真的不清楚，抱歉」。
愈來愈多40歲猝死！醫曝驚人共同點：血脂高卻不吃藥
冬天是心血管疾病好發季節，心臟內科醫師陳冠任表示，他3日一連收治多位高血脂患者，不用藥堅信靠飲食與運動，就能維持健康，這就像行人闖紅燈過馬路，有人一輩子高血脂沒事，也有人40歲就心肌梗塞死在家裡，且後者還不少見，「如果是我就不敢賭，（可能）一次就送太平間。」
馬如龍49歲兒健檢返家後猝死！醫揭「7症狀」是警訊：全身倦怠也是
如龍（本名黃政雄）的兒子黃人龍，今天（3日）傳出已於昨(2日)猝逝。其家屬表示，他在做完成人健檢之後返家，被家人發現已倒地無意識，緊急送往醫院，雖有短暫恢復心跳，但搶救後仍不治，得年49歲。醫師表示，猝死常是心因性猝死，民眾若反覆出現胸悶胸痛、心悸、昏倒、呼吸困難、心律異常、全身倦怠、頭暈頭痛，需就醫以確定是否進一步檢查。
恐升級今年首波寒流！過年前「最冷2時段」曝光：恐下探6度
中央氣象署指出，今（5）日台灣環境為偏東轉東南風，各地大多為多雲到晴，僅迎風面花東地區及恆春半島有局部短暫雨，宜蘭有零星短暫雨；氣溫方面，白天溫暖舒適，西半部高溫約26至30度，東半部高溫約24至25度，夜間清晨天氣稍涼，各地低溫約14至18度，西半部日夜溫差大，早晚請適時增減衣物以免著涼。
抱著女兒上廁所！柚子醫師心碎發聲 拒絕校方「逼被害人道歉」怒辦轉學
小兒科醫師陳木榮愛女遭同學踹頭重傷，一度無法行走。校方不僅調查期延長，更在初期要求受害者家屬向全班道歉，令陳木榮對校方信任全失。為避免女兒遭受二次傷害，陳木榮已為其辦理轉學，所幸女兒在新環境中復原良好。此事件凸顯校園安全處理及受害者保護機制失當，陳木榮沉痛呼籲，未來校園事件應獲妥善處理，確保孩子不再受傷。
大S揭幕儀式完成！具俊曄癡心守墓1年「突爆回韓國」 關鍵主因曝光
大S（徐熙媛）去年2月赴日旅遊期間不幸感染流感，進而引發肺炎辭世，享年48歲。2日是她逝世一週年，由丈夫具俊曄參與設計的紀念雕像正式揭幕，許多圈內好友都到場致意。而農曆春節即將到來，外界關心守墓大S一年的具俊曄，過年怎麼過？據了解，在這個家家團聚的重要節日，他留在台灣機率不大，很有可能返回韓國，陪媽媽和姊姊一起過年。蔡維歆
具俊曄痛苦到製作單位不忍心！節目組觀察3天「主動取消採訪」 攝影棚全員「哭到錄影中斷」破收視紀錄
KBS2 醫療紀錄綜藝《名人病死的祕密》（셀럽병사의 비밀）於 3 日播出具俊曄與已故妻子大S（徐熙媛）的專題，揭開這段世紀之戀背後的醫療悲劇與守護故事。該集節目播出後，在韓國引發核彈級迴響，收視率不僅在瞬間衝破 4.2%，創下該節目自開播以來的歷史新高紀錄，更成功奪下同時段綜藝節目收視亞軍。 此外，衡量節目話題度的關鍵指標「2049 收視率」（20 歲至 49 歲核心目標族群）也達到 1.0%，證明了不論是老中青世代，都對這段超越生死的愛情與真相高度關注。
就是戒不掉！鍾欣凌「被醫師放棄」女星勸她為小孩想
就是戒不掉！鍾欣凌「被醫師放棄」女星勸她為小孩想
追思大S雕像揭幕 親友齊聚但「兒女未現身」家屬說明
（娛樂中心／綜合報導）女星徐熙媛（大S）逝世滿一周年，家屬昨（2）日於新北市金寶山為她揭幕紀念雕像，引發外界高 […]
川習最新通話內容曝！他揭：談台灣就打哈哈
[NOWnews今日新聞]中國國家主席習近平昨（4）日晚間和美國總統川普（DonaldTrump）通話，內容包括台灣、俄烏及經貿等。對此，政治工作者周軒揭露，根據中國媒體《新華社》報導，習近平和川普表...
具俊曄休息室淚崩！紙上寫滿「熙媛啊」 姜元來看了好心疼
姜元來在社群平台分享，兩人未事先聯繫，便直接飛抵台北探望好友。他表示：「俊曄瘦得令人心疼，連26年前熙媛送他的衣服，如今穿起來都還合身。」去年夏天，他因新聞得知具俊曄每日前往金寶山陪伴亡妻，而來台關心對方，「但祿基則是久別重逢，一見面2人就抱在一起痛哭。好一...
美光重挫！華邦電力積電等記憶體全走弱 分析師：不急著搶短
美光股價重挫，拖累記憶體族群全面走弱，今（5）日盤中包括華邦電（2344）、南亞科（2408）以及華東（8110）重跌逾半根停板；群聯（8299）、力積電（6770）等10餘檔全面下挫。分析師表示，記憶體族群基本面雖仍強勁，但先前漲幅已大，市場進入利多提前反應的挑剔階段，現階段不宜急著搶短。
缺貨潮更甚記憶體！這潛力股目標價「一次調升200元」 投信5天猛砸77.4億搶貨
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股今（4）日終場漲94.45點或0.29%，收32,289.81點。投信今買超逾53億元，買超前十大個股有7檔電子股、1檔金融股及2檔傳產...
舒淇曬「林家女子」合照掀暴動！3大女神同框竟像女大生 誰猜得出她們都50歲？
最讓網友震撼的是年齡對比—林心如與林熙蕾都已50歲，舒淇49歲，但畫面裡完全看不出歲月痕跡！皮膚透亮、笑容鬆弛，整體氛圍甚至被形容「根本女大生」，留言區立刻被「這麼美」、「完美角度」、「狀態太好」等讚嘆洗版，還有人直呼：「這三位加起來根本是凍齡天花板。」除了顏...