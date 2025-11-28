中國發難卻要日本克制？日媒：川普與高市通話時未要求別刺激北京

日本首相高市早苗25日與美國總統川普進行上任後首次電話會談，雙方就美中關係及區域安全交換意見。這通對話正值高市因台灣相關言論引發中日外交緊張之際，更備受關注。 圖 : 翻攝自日本首相官邸官網

[Newtalk新聞] 日本首相高市早苗本月初提出「台灣有事」言論讓中國崩潰跳腳，中國國家主席習近平日前與美國總統川普（Donald Trump）通話，中共官媒新華社發布快訊宣稱，習近平告訴川普，台灣「回歸中國」是「戰後國際秩序的重要組成部分」，中美曾在二戰時並肩對抗法西斯，如今更應共同維護「戰後成果」。不過，川普隨即致電日本首相高市早苗，引發關注。日本朝日新聞、共同社今天報導指出，川普25日與高市早苗通話時並未要求日本避免刺激北京。

廣告 廣告

美國華爾街日報一篇報導引述日方與美方消息人士說法指稱，川普與高市通話時，建議她不要在台灣主權問題上刺激北京。川普提出的建議很委婉，但並未施壓高市收回她的言論。日本官房長官木原稔昨天在下午的記者會否認華爾街日報相關報導並澄清，「川普就台灣相關議題建議（首相）不要挑釁中國政府」的報導內容並非事實，日本政府已向華爾街日報提出更正內容的要求。

朝日新聞今天引述幾名知情川高通話的日本政府消息人士說法披露，川普25日上午10點起與高市通話約25分鐘，而川普是在當天凌晨突然提出通話要求。日方消息人士轉述，川普在電話裡告訴高市，他24日與習近平通話時雙方有觸及台灣議題，之後對中方將高市在國會的詢答「鬧大」表達看法（朝日新聞加註「鬧大」是轉述的日本政府人士形容）。川普認為不用跟著中方挑釁起舞，但日本與美國有必要合作，讓事態降溫。

朝日新聞引述的日本政府相關人士說法強調，川普的講法不是「要日本克制一點」，川普當時也沒要求高市撤回或修正答詢內容。共同社中文網27日報導也引述日本政府消息人士說法揭露，川普在與高市的電話中，就日中兩國關係對立表達擔憂，要求避免對立升級，還提及維持中日關係穩定的重要性。川普與高市通話時也提到中日關係「需要管控」，但川普並未要求高市撤回國會答詢。

高市26日與在野黨黨魁會談時就台灣議題表明，日本與台灣「維持非政府間的實務關係。日本根據舊金山和約放棄了有關台灣全部的權利與權限，並沒有立場認定台灣的法律地位」。中國外交部27日回應，高市凸顯舊金山和約，炒作所謂「台灣地位未定論」是錯上加錯。此外，早先華爾街日報24日報導直指川習通話時是習近平主動致電川普。但美國財政部長貝森特（Scott Bessent）25日接受財經新聞網CNBC專訪時澄清，是川普主動致電習近平。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

高市早苗指出「無權認定台灣地位」矢板明夫：表明不會替中國背書

高市早苗：有關台灣有事的說法完全符合日本政府統一見解