中國發音「我再ven1次」走紅 網發現大S是「模仿始祖」影片曝

社群平台近期因中國特殊口音「我再ven一次」意外走紅，起因於有網友分享「問」字在台灣與中國的發音差異，意外掀起一波模仿潮。熱愛諧音梗的台灣人更自行衍伸出許多變化，成為新的網路迷因，但此舉也引發部分中國小粉紅不滿、情緒崩潰。值得一提的是，有人發現已故女星大S（徐熙媛）意外成為該迷因的「始祖」，當年她曾在節目中聊到與前夫汪小菲同住時，因語言與文化差異，經常出現溝通誤會，並當場模仿對方口音。

「我再ven一次」之所以會走紅，起因在於有網友分享在早餐店遇到中國遊客揪團分披薩時，對方將「問」字唸成近似「ven」的發音，與台灣常見的唸法明顯不同，也因此成為迷因。近日有網友發現，其實大S早在多年前就已成為這類口音模仿的始祖，直言：「最近的 ven（問）／vei（為）真的笑死我了，但 vei 什麼怎麼現在才掀起討論？大S真的走得很前面！」

中國發音「我再ven1次」走紅 網發現大S是「模仿始祖」笑：真的走很前面

大S過去和汪小菲曾有一段婚姻，兩人當時也因語言文化不同，導致無法理解對方語意。（圖／翻攝大S臉書）

在該網友分享的影片中，大S在節目中與妹妹小S（徐熙娣）對談，聊到與汪小菲婚後的同住生活。她指出：「我每天聽到的話，就是 vei（為）什麼呢？vei（為）什麼！」大S生動模仿前夫的口音，讓小S當場笑到停不下來。她接著補充：「他每次都叫我寶貝『兒』（中國常見語助詞）！我以後打字也都叫他『寶貝兒』。」

有網友發現大S是模仿「 vei」 中國口音的始祖。（圖／翻攝大S臉書）

影片曝光後，網友紛紛笑翻留言：「模仿 vei 的始祖，我真的要笑死」、「一聽到 vei 什麼，第一個想到的就是大S」、「看著影片中大S說話的樣子，彷彿她沒有離開，依然是大家心目中的大S」、「真的走很前面」、「笑著笑著就開始想念大S」、「大家一起看 vei 的始祖」。













