中國發「黃海實彈射擊」警告 總統府回應了

▲郭雅慧表示，有鑒於北京當局連日來相關行為對於區域安全穩定的衝擊，我國正密切關注。（圖／記者陳佩君攝，2025.06.21）

[NOWnews今日新聞] 針對中國近日對日本採取旅遊限制措施，今（15）日起更在周邊區域進行實彈演習，引發各界對區域情勢的高度關注一事，總統府發言人郭雅慧表示，台灣與日本共享自由民主價值，經貿上亦共享發展與繁榮，兩國人民緊密友好，有鑒於北京當局連日來相關行為對於區域安全穩定的衝擊，我國正密切關注，並將與日方在內的區域各國密切合作，以確保印太地區的安全穩定與自由開放。

日本首相高市早苗近日發表「台灣有事」言論，中國駐大阪總領事薛劍回以「斬首」爭議發言，引發中、日關係緊張。中國今日宣布，從11月17日至19日起，每日0時至24時，黃海中部部分海域進行實彈射擊，期間禁止船隻駛入。

對此，郭雅慧指出，北京當局基於政治目的對日本進行的各類型複合式威脅，正對印太區域的安全穩定帶來高度威脅，我方期待中國善盡大國責任，即刻停止這類不恰當的單邊作為，回到國際以規則為基礎的正確軌道上，不要成為國際社會的麻煩製造者。

