中國白酒茅台銷量萎靡！「茅台鎮」8百家酒廠僅剩百家存活
大陸中心／陳佳鈴報導
中國經濟蕭條，沒想到連宛如鎮國之寶的白酒茅台，產業正面臨罕見衰退！素有「中國第一酒鎮」之稱的茅台鎮，過去因地處茅台酒核心產區而長期繁榮，全盛時期酒廠數量達八百多家，如今白酒市場隨著經濟一路走弱，全盛時期的八百多家目前僅剩下不到百家酒廠仍在運轉，酒廠陷入困境。
根據大陸媒體報導，當地酒廠負責人張經理表示，茅台鎮雖仍有 868 家持有生產許可，但真正維持、投入正式釀造流程、能進行「下沙」投料作業的酒廠，目前僅剩一百多家，不足兩成。他坦言，白酒市場自年初起一路走弱，尤其在5月份，北京下達公務餐飲禁酒措施後，需求急劇萎縮，「今年市場確實非常低迷，產量也難以維持。」
上游酒廠陷入困境，下游經銷商同樣壓力沉重。代理商王英（化名）指出，白酒市場充斥低價競爭與激烈內卷，利潤被不斷壓縮，她直言「白酒已經不是朝陽行業，一路下滑，能避就避。」她以往最具獲利能力的飛天茅台為例，目前許多正規商家不願進貨，也不敢再降價，因為「低價等於不賺錢，也意味廠商提供的不是好貨」。
茅台鎮酒廠大量停產，加上整體白酒價格疲弱，中國白酒產業連最近日的雙十一購物節都賣不動，業者感嘆，景氣寒冬仍未看到回暖跡象。
