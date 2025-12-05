中國百艘船艦現東亞海域 賴清德指示國安單位掌握回報

對於中國在東亞海域部署船艦，賴清德已責請國防等單位掌握。（資料照，總統府提供）

《路透社》報導指出，中國近期在東亞海域部署大批軍艦與海警船，一度集結超過百艘，對此，我國總統府發言人郭雅慧今（5日）表示，總統賴清德已指示國防部及國安單位即時掌握並回報動態，並強調政府有信心維護國家安全無虞，請國人放心。

《路透社》引述多名區域安全官員報導，中國近日在黃海南端、東海、南海及西太平洋等海域集結大量軍艦與海警船，規模一度突破百艘，引發週邊國家高度關注。

郭雅慧今日受訪表示坦言，中國此類軍事行動確實對於印太、整個區域造成威脅跟影響，她表示，總統賴清德已責請國防部與國安相關單位全面掌握並及時回報，「國家的安全無虞，這部分國人可以安心，我們也有信心可以把這部分做好」。

郭雅慧指出，總統府呼籲中國應善盡大國責任，在行為上應該有所克制。同時強調，台灣作為區域負責任的一員，將持續與各友方保持密切溝通與合作，共同維護印太跟區域的和平、穩定、安全。





