中國百艘船艦艇東亞集結 總統府：完整掌握、國安無虞

路透社報導指中國近期在東亞海域部署逾百艘船艦艇，台海情勢引發關注。對此，總統府發言人郭雅慧今天(5日)表示，賴清德總統已責請國防部及國安相關單位完整掌握、及時回報，國家安全無虞，籲請國人安心。郭雅慧呼籲中國善盡大國的責任，並表示台灣也會與友盟保持合作，共同維護印太的區域和平穩定。

根據路透社報導，目前正值中國軍事演習傳統熱季，儘管中國人民解放軍並未宣布任何經正式命名的大規模演習，但根據4位消息人士和路透社查閱的情資報告，中國正在東亞海域部署大量船艦艇，數量一度高達逾百艘，這項海上軍力展示規模之大創歷來之最，台海情勢引發關注。

總統府發言人郭雅慧5日陪同賴清德總統出席一場醫學會會議開幕式時接受媒體聯訪，她表示，中國這樣的軍事行動不單單侷限在台海區域，事實上，從黃海以南，以及在釣魚台東海往南海，甚至在西太平洋都有所分布，確實對於整個印太區域造成威脅及影響。

郭雅慧說，政府已注意到相關報導，賴總統也已責請國安相關單位完整掌握，國家安全無虞。郭雅慧說：『(原音)總統責請國防部還有國安相關單位都要有完整的掌握、及時的回報。國家的安全無虞，這部分國人可以安心。我們也有信心可以把這部分做好。』

郭雅慧也再度呼籲中國善盡大國的責任，行為應有所克制。而台灣作為區域負責任的一員，則會持續與友盟保持聯繫與合作，共同維護印太區域的和平、穩定、安全。

另外，「小紅書」因資安檢測15項指標全數不合格，且涉入的詐案數量甚多，內政部對其發布網際網路停止解析及限制接取命令，暫定期間1年，卻傳出部分民怨。郭雅慧表示，內政部已在第一時間向國人報告、說明，因為小紅書無法配合政府追查詐騙案件，且資安檢測不合格，總統府尊重且支持內政部的決策。(編輯：陳文蔚)