中國百艘艦艇集結東亞海域 總統府：賴清德責請國安單位完整掌握

總統賴清德請國安單位掌握共軍狀況。 圖：張良一／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 《路透社》報導，中國正在東亞海域部署大量海軍和海警艦艇，數量一度高達逾百艘。對此，總統府發言人郭雅慧今（5）日表示，總統賴清德有責請國防部，還有國安相關單位都要有完整掌握、及時回報。她說，政府有信心把國家安全做好，請國人可以安心。

郭雅慧今上午受訪表示，中國這樣的軍事行動不單單只有局限在印太區域上，共軍分佈是從黃海以南，還有在釣魚台東海往南海，甚至於在西太平洋都有所分佈。她說，這確實對於印太、整個區域造成威脅跟影響。

郭雅慧指出，總統責請國防部，還有國安相關單位都要有完整掌握、及時回報。她強調，國家安全無虞，這部分國人可以安心，政府也有信心可以把這部分做好。

郭雅慧表示，總統府呼籲中國要善盡大國的責任，行為上應該有所克制。她說，台灣作為區域負責任的一員，也會持續跟各友方保持聯繫與合作，共同來維護印太跟區域的和平、穩定、安全。

