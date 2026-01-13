中國百萬網紅「你的渡口」驚傳猝死 曾下海拍片 粉絲、網友哀悼惋惜

抖音百萬網紅「你的渡口」 張純突傳離世。 圖 : 翻攝自微博

[Newtalk新聞] 曾被封為「球鞋女神」、坐擁百萬粉絲的中國抖音創作網紅「你的渡口」( 網友暱稱口子姐，本名張純 )近期驚傳已於元旦清晨猝逝，且家屬已完成遺體的火化程序，相關消息瞬間成為海內外粉絲與網友的關注焦點。雖然張純最初是以清純形象出道，且一度展現出強大的饒舌才華，但其後續創業失敗欠下高額債務甚至被迫轉戰付費成人平台的事件，也受到網友們的廣泛討論。

根據中國《四川觀察》報導，當地時間 12 日，張純的家屬向媒體透露，宣稱張純本人已於元旦清晨突然死亡，送醫搶救仍宣告失敗，得年 29 歲。暱稱「小渡媽媽」的張純母親也在與親友對話時，坦承張純已離世的消息，「走的太突然，是突然死亡猝死的」。張純母親表示，張純生前有熬夜的習慣，且心臟健康狀況欠佳，推測上述原因導致女兒的死亡，並進一步透露稱張純的遺體已於日前在上海完成火化。

根據公開消息顯示，張純於 2018 年時以清新的球鞋穿搭爆紅，收穫大量粉絲。隨後，張純又參加《說唱聽我的》等綜藝節目，展現自身的饒舌技藝，一步步成為了抖音的百萬網紅，更一度跨足商界。然而，張純的自創潮牌卻並未獲得成功，欠下高額債務後的她更因此罹患憂鬱症。

隨著債務造成的壓力不斷增大，張純於 2024 年時公開宣布將轉戰付費成人平台，但其改變賽道的決定並未受到粉絲的支持，反而重挫個人形象，並一度遭受嚴重的網路暴力。 2025 年時，張純也曾透過直播，透露自己感染梅毒，並產生了嚴重的皮膚問題。

針對張純的死訊，有部分網友發現，其社交媒體帳號在「猝死」後仍出現活動的跡象，質疑其試圖透過「演戲假死」的方式躲避債務。但多位張純生前的好友公開發聲反駁，呼籲公眾停止對逝者的惡搞與無理猜測，並對張純逝世一事表示哀悼。

※Newtalk提醒您：

#珍惜生命，人生沒有解決不了的事。相關諮商協助，可撥打命線專線「1995」、張老師服務專線「1980」或衛福部安心專線「1925」。

在張純離世後，其社群平台帳號宣布將不再繼續使用。 圖：翻攝自 @vincent_xt X 帳號