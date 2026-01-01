中國經濟從2023年房地產大幅崩跌，百行百業似乎一蹶不振，雖然經濟成長率仍達到5.3％左右，但是誰也不能說中國經濟興旺。

過去，中國撐過經濟風浪。2008年中國挺過金融危機，2015年股市危機，以及2020年後的新冠肺炎危機都挺過了，這次難道會一敗塗地？《金融時報》中文網經濟主編徐瑾在最近的專欄說，現階段不是房地產、寬鬆政策可以拯救中國經濟，而是中國已步入中年，經濟結構必須徹底調整，中年意味著節奏變慢、腳步回穩，也意味著必須面對現實。

廣告 廣告

2025年中國通貨膨脹率接近零，生產者物價指數都是負成長2％或3％，表示生產環節製造業和服務業都在低位徘徊，甚至微幅退回過去一年。尤其內陸地區價格低得嚇人，例如河南，兩個人的早餐外賣才16元人民幣，真懷疑他們如何維持下去。外送員尤其辛苦，便利的背後是整個體系向下壓縮所累積的重量。「太捲了」幾乎成了所有人的共同感受。

我在汕頭大學教書多年，早期幾屆學生都已超過35歲，一路遇到中國經濟好年冬，但最近因需求塌陷，新科技洶湧而來，挑戰前所未有，尤其近一、兩年發展的AI，他們怕裁員、怕房貸繳不出來，擔心小孩受不到好教育，又回到以前世代貧窮的循環。

世衛組織將45至59歲定義為中年人，按照中國社會學研究，35至59歲是中年人，這個群體已超過6.5億人，等於中國一半人口都是中年人，再加上1978年開放改革已達46年，不論就人口結構或政策取向，中國的確是中年人，不能再一路飛馳了。

中年或許是危機、是轉折，更可能是轉機，但不變的是，必須重新審視自己的位置和未來可能性。對於個人如此，國家亦然。12月召開的中央經濟工作會議，為2026年的經濟定調，核心是「穩」字，不像以前「以進促穩、先立後破」；或者「進中求好」，也顯示中國政府2026年各種政策以穩定為先。

欠「穩」的源頭是，社會存在挫折感。大學生畢業失業率達20％以上，翻身機會不再，中年人感覺能力在提升，但收入並沒有同步成長。對國家及企業來說，大陸必須注重長期主義，例如可以適度舉債，它的債務比例比美、歐、日低很多，提高福利措施、健康保險及失業保證金，讓民眾面對風險時不必過度保守，自然會釋放更多可支配所得用於消費，進而支撐內需。

企業經營同樣如此，大環境已不是活蹦亂跳，靠速度與膽識取勝的青春期過去了，「北大、清大，不如膽大」的年代都已結束，今後必須做穩、做賺、做專。這方面台灣企業可以提供無數範本，台灣企業在2000年以後就有此認知，進而深耕企業價值，培育諸多隱形冠軍，在世界經濟舞台上無法取代。

在此內外情勢危急時刻，全世界企業家都必須重新校準優先順序。控制風險已經比擴大利潤或營業額更重要，正如巴菲特的合夥人查理‧蒙格所說：「我只想知道我將來會死在哪裡，我就記得永遠不去那裡。」