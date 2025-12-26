（劉祐龍攝影）

國外研究機構評估中國武力犯台的時間，最接近的點是2027年，國民黨主席鄭麗文日前一席不知道2028年還有沒有選舉，透露了一些蛛絲馬跡。因此台灣強化防衛力量的時間已經不多了，但是，赴中國「接旨」的國民黨立委仍一味蠻幹，一再阻擋1.25兆元國防特別預算，對中共理應外合的用意相當明顯。





藍白以一些不成理由的理由阻擋國防預算，尤其是要求賴清德赴立法院報告，並接受即問即答，不但違憲，而且不是爲了討論軍購的細節，只是想把總統叫到立法院羞辱一番。事實上，若真正要了解特別預算的內容，只要將預算案付委討論，便可知悉所有細節。而且付委也不代表國防特別預算會按照賴政府的版本通過，以藍白的席次優勢，要殺要剮，還不是藍白說了算。藍白對國防特別預算付委的恐懼症，令人不解。

因此，藍白拒絕特別預算付委，本質上是一種政治動作，展現對背後的主子中共的絕對忠誠。尤其，藍白雖自稱代表六成民意，卻不敢提不信任案，讓國會解散重新改選，可見其色厲內荏的心虛。事實上，在一些重大議題上，包括國防特別預算、停砍年金等，民調顯示藍白都是站在多數民意的對立面，怎可能有六成民意的支持？





最新民調顯示，民進黨的支持度超過藍白的總合，而且民進黨有美、日以及多數民主國家的支持，比藍白背後的中國更強大，可見不論在國內政黨對決或是在國際社會尋求支援，民進黨都大過於藍白。因此，藍白只敢在國會內叫囂，毀壞憲政，極其癱瘓國家機器之能事，做習大大的走狗，而沾沾自喜。





1.25兆元軍購或許還不能完全遏阻中共犯台，但可以補足防衛疏漏，建立強大的不對稱戰力，並且扶植國內軍工產業，成為「非紅供應鏈」的關鍵核心。這將使台灣軍工產業，繼台積電之後，成為另一座堅不可摧的護國神山。





紅統派在國民黨當家後，鄭麗文雖然令不出中央黨部，卻可以打著黨主席的名號，到處宣講一些奇談怪論，頻頻向對岸獻媚，在台灣內部散播毒素。民主政治下的「忠誠反對黨」已被扭曲為「忠誠」於中共、「反對」本土政權，這樣的國民黨唯一的功能就是扮演中共武力犯台時的內應。



