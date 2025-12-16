日本首相高市早苗因「台灣有事，就是日本有事」並稱將出兵介入之言，明顯激怒了中國，中方立即的反應是駐日外交官的斬頭說，及官方媒體以「「腦袋被驢踢了」對高市的羞辱。

除口誅筆伐外，還有文攻，對日本提出《聯合國憲章》中有關「敵國條款」的警告及武赫，《解放軍報》威脅如日本介入則日本全境即有淪為戰場之風險。但這些看似相當不尋常的激烈反應，其實都是對北京正在布局中的「西太大戰略」所做的鋪墊。這個「西太大戰略」以我的觀察，是明鬥日本，暗槓美國。

中國西太大戰略的精髓，一言以蔽之，就是要重建西太平洋，尤其是第一島鏈的戰後秩序。

1945年二戰結束之後西太平洋秩序的建立有三大支柱。第一，是1943年由中、美、英三方所確立的《開羅宣言》，明定日本自中國所竊取之所有領土如滿州、台灣、澎湖應歸還給中華民國。

第二，是1945年，由中、美、英、蘇4國元首共同聯合發表的《波茨坦公告》，除重申《開羅宣言》內容必須落實外，還規定「戰後日本的主權需被限制在本州、北海道、九州和四國及被四國政府所決定的其他小島之內」，換言之，琉球群島及釣魚台均不在其內。

第三，《聯合國憲章》中的「敵國條款」，及第53條、77條及107條，這些條款允許戰勝國對戰敗國無需安理會同意，即可採取強制行動，以防止其軍國主義復辟，維持戰後世界新秩序。

但這個在1945年戰後所決定的西太平洋秩序，經過80年後到今天的2025年，全走了樣，除台灣、澎湖因美國勢力介入仍未實現統一外，日本的主權勢力竟然在其本土4個島之外還涵蓋了整個琉球群島。

所以如此，實與戰後實力強大成霸權的美國一系列操作有關：一、二戰結束後，1945年6月美國占領琉球；二、1947年聯合國授權美國進行託管（不涉及主權，僅是行政管轄權）；三、1971年，美國未經聯合國許可，與日本私相授受，將琉球交給日本（一樣，無涉主權）。從美國占領到託管再到移交給日本，美國在琉球一直設有海、空軍基地，用以對抗及封鎖中國的勢力。然而隨著中美綜合國力的中長美消，這個被美國扭曲的西太平洋戰後秩序，終於到了被快速崛起的中國發起挑戰的時候。

對於中國一再呼籲，並強調各國應共同尊重並維護戰後秩序，美國有如啞巴吃黃連，實有難言之隱，不能反對，但又不願附和。偏偏現在美國實力已不足以向過去幾十年一樣在第一島鏈力抗中國、力挺日本，甚至不得不開始進行戰略收縮，而就在此時，中國對於日本右翼這個「剛冒出來的骯髒的頭」決定迎頭痛擊，並提醒美、日兩國，琉球地位也到了必須認真重新檢討的時候了，終止竊占，讓琉球實現復國，恢復其1879年被日本吞併前的王國地位。

中、美、日這盤西太平洋大棋因高市早苗一著臭棋而被中國追殺，但中國追殺並非著眼於吃掉這一子臭棋，而是蓄力要將整個棋局一舉翻盤。