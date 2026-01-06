中國的「全天候」戰略夥伴委內瑞拉遇襲 美國考驗中共外交攻勢極限

編譯張渝萍／綜合報導

美軍突襲中國的「全天候」戰略夥伴委內瑞拉，並活捉委國總統馬杜洛與妻子回紐約的舉動，可能正在挑戰中國的外交攻勢的極限。

路透報導指，美軍3日凌晨迅速將馬杜洛從委內瑞拉自該國首都綁回紐約，這項驚天動地的舉動將成為檢驗中共主張其能在不循美國軍事路線的情況下，發揮解決全球熱點問題作用的一次試金石。

美軍突襲中國的「全天候」戰略夥伴委內瑞拉，並活捉委國總統馬杜洛與妻子回紐約的舉動，可能正在挑戰中國的外交攻勢的極限。（圖／翻攝自華春瑩X帳號）

習近平、王毅均不點名罵美國

對於美國的軍事行動，中國外交部長王毅4日首次針對此事發言，但他選擇不點名批評美國：「我們從不認為任何國家可以充當世界警察，也不接受任何國家自稱是世界法官。」

習近平5日同樣也未點名美國，呼籲各國遵守國際法與聯合國原則，並表示大國應以身作則。

馬杜洛5日在紐約首次出庭，並針對毒品相關指控表示不認罪。

中國無法提供實質支援、僅能推動輿論反美

同時，就在數個街區之外，聯合國安全理事會應哥倫比亞請求、並在中俄支持下召開會議，討論美國總統川普下令逮捕馬杜洛的決定。聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）警告，此舉可能樹立「危險的先例」。

中國常駐聯合國代表團臨時代辦孫磊表示：「歷史的教訓發出了嚴峻警告。軍事手段不是解決問題的出路，濫用武力只會導致更大的危機。」

分析人士指出，中國作為世界第二大經濟體與重要的全球貿易夥伴，將在動員對華府行動的批評聲浪上扮演關鍵角色。

「中國—全球南方項目」（China-Global South Project）共同創辦人歐蘭德（Eric Olander）表示：「目前中國能向委內瑞拉提供的實質性支持有限」，但在言辭與反美輿論上，中共將扮演重要角色。

歐蘭德說：「在辛巴威與伊朗等遭西方制裁的案例中，我們看到中國即使在艱困環境下，仍透過貿易與投資展現中國對這些關係的承諾。」

中國與拉丁美洲國家「友情」備受考驗

隨著川普同時威脅對哥倫比亞與墨西哥採取軍事行動，並聲稱古巴的共產政權「看起來正在自行垮台」，那些簽署了中國國家主席習近平主打的「全球安全倡議」的拉丁美洲國家，現在可能會開始懷疑，如果真面臨考驗，這些倡議將如何保護它們。

報導指，北京在說服拉丁美洲國家由承認台灣轉而承認中國這件事已取得相當成果。過去20年間，哥斯大黎加、巴拿馬、多明尼加共和國、薩爾瓦多、尼加拉瓜與宏都拉斯，皆選擇與中國這個19兆美元經濟體建立所謂的戰略夥伴關係。

委內瑞拉與中國好交情回溯至上世紀

委內瑞拉1974年與中國建交，兩國在1998年上台的社會主義前軍官查維斯（Hugo Chavez）任內深化雙邊關係。查維斯成為中共在拉丁美洲最親密的盟友，與美國保持距離，同時讚揚中共治理模式，國內則出現民主倒退的情況。

查維斯2013年去世、馬杜洛接任後，雙方的密切關係仍持續，馬杜洛甚至在2016年將兒子送至排名頂尖的北京大學就讀。

作為回報，北京向委內瑞拉的石油煉製與基礎建設投入大量資金，在美國與盟友自2017年起加強制裁之際，為委國提供經濟生命線。

一名中國政府官員表示：「這對中國來說是一大打擊，我們原本希望展現自己是委內瑞拉可靠的朋友。」

