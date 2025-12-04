中國目前經濟非常不好 賴清德：習近平不該擴張領土「應把人民照顧好」

賴清德以特邀貴賓身分接受《紐約時報》舉辦的「DealBook Summit」視訊專訪。（總統府提供）

總統賴清德以特邀貴賓身分接受《紐約時報》舉辦的「DealBook Summit」視訊專訪，並於台灣時間4日凌晨12時播出。賴清德在專訪中還向中國國家主席習近平喊話，「中國目前的經濟的確非常不好，習近平在中國經濟內部競爭的時候，他應該要考慮的不是在於如何擴張領土，而是要思考如何把中國人民照顧得更好」。

談國防預算 賴清德：我們對和平有理想，但是不能夠有幻想

關於台灣新的國防特別預算部分，賴清德在專訪中說，中國對台灣的軍演越來越頻繁，強度也越來越強，甚至已經跨出第一島鏈到第二島鏈，已經影響到印太區域。另外，中國對台灣的統戰滲透也越來越厲害，基於保護國家安全，同時善盡維護臺海和平穩定的責任，因此提出了國防特別預算。

「我們篤信，和平無價，戰爭沒有贏家，我們對和平有理想，但是不能夠有幻想」，賴清德表示，和平必須要靠實力才能夠獲得，所以一方面提高國防預算、強化國防力量，另一方面，也減少對中國的依賴，強化台灣經濟韌性。

賴清德指出，2010年台灣對外投資有高達83.8%投資在中國，但是在去年只剩下7%左右，「另外，我們也跟民主陣營站在一起，發揮肩並肩的力量，發揮嚇阻的效果，以備戰來達到避戰，來達到和平的目標」。

談北京時間表 賴清德：做最壞的打算，同時做最好的準備

記者提問，習近平曾表示，解放軍的目標是在 2027 年前具備以武力奪取台灣的能力，賴清德也提到北京正在加速為可能的入侵行動做準備，那麼，賴清德認為北京現在的時間表是什麼？

對此，賴清德說，必須做最壞的打算，同時做最好的準備，不管中國解放軍什麼時候要採取動作，台灣一定要先做好準備，這是基本的原則。賴清德也想利用這個機會，除了向國際社會表達，台灣一定會做好保護自己國家，同時維護區域和平穩定的立場。

賴清德感謝國際社會，包括G7、美國總統、日本的政治領袖等，大家都關注台海和平穩定並且強調台海和平穩定是世界安全與繁榮的必要元素。這些國際領袖的共同主張對於台灣社會的穩定以及區域的和平發展是有莫大的幫助，「我們非常希望台灣能夠跟國際社會共同維護整個以規則為基礎的國際秩序」。

關於中國經濟 賴清德喊話習近平：要思考如何把中國人民照顧得更好

另外，賴清德也指出，中國目前的經濟的確非常不好，台灣今年的經濟成長率會高達7.37%，但是根據國際的金融機構來推測，中國的經濟成長率大概4%點多而已。

賴清德表示，大家非常希望中國國家主席習近平在中國經濟內部競爭的時候，他應該要考慮的不是在於如何擴張領土，而是要思考如何把中國人民照顧得更好。台灣很樂意幫助中國、共同合作，來解決他們所面臨的各項經濟上面的問題。

