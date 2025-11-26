中國目標2027侵台 賴總統提兩大國安行動方案：強化民主防禦與國防

總統賴清德今（26）日投書《華盛頓郵報》，宣布將推出歷史性的1.25兆台幣國防預算，展現台灣捍衛民主決心。賴清德今上午召集國安高層會議，會後指出，北京正全方位推動企圖把「民主台灣」變成「中國台灣」的行動，對我國主權、安全與自由民主造成嚴重威脅。賴總統表示，政府經國安團隊充分討論，已研擬兩項「守護民主台灣國家安全行動方案」，分別聚焦民主防禦與國防強化，以因應中國在軍事、法律戰與統戰滲透上的升高行動。



賴總統說，近期在日本、菲律賓與台海周邊，出現軍事侵擾、海上灰色地帶行動及假訊息介入等複合威脅，加劇區域不安。他指出，中國以2027年「武統台灣」為目標，加速軍備，並以法律戰、輿論戰與「跨境鎮壓」侵蝕中華民國的管轄權，同時加強統戰滲透與分化，推動「一國兩制台灣方案」及「『愛國者』治台」，企圖形塑中國對台治理的假象。



在第一項方案「堅定維護國家主權，全面建構民主防禦機制」中，賴總統重申，「民主台灣」是一個主權獨立的國家，「中華民國和中華人民共和國互不隸屬」，台灣主權不容侵犯併吞，國家未來由2300萬人民決定。他指出，我方將反制中國扭曲聯大2758號決議、以「假和平」推行強制性統一的行動，並強調這不是統獨之爭，而是拒絕被迫成為「中國台灣」的共同立場。



賴總統說，政府將進行五項工作，包括成立跨部會專案小組，統籌國內外戰略溝通、歷史敘事與法律戰反制；揭露中國在重大施政與選舉中的干預，提升社會警覺；持續落實今年三月發布的、因應中國統戰滲透及國安威脅的十七項策略，加速推動國安相關法制；建立跨境鎮壓受害者的通報與保護機制，並與友盟強化合作，同時檢討相關法制，嚴懲協助中國進行跨境鎮壓的在地協力者；透過政策宣示、立院決議與民間集體行動，共同確立「一國兩制台灣方案」是台灣社會不可碰觸之紅線，建立相關交流的制度性規範。



在第二項方案「強化國防戰力，全方位打造國防關聯產業」部分，賴總統表示，和平必須建基於實力，台灣位處第一島鏈關鍵位置，更須展現自我防衛決心。他說，將以「拒止、韌性、智慧化」三大策略，分階段達成三目標：2027年前使聯戰部隊達成高戰備、2033年建構全面嚇阻戰力，最終打造能永久捍衛台灣的國防能力。



政府提出八項作法，包括逐步提高國防支出，明年預算占GDP將逾3%，2030年前提升至5%；2026至2033年將投入1兆2500億元，打造「台灣之盾」，建構先進防空系統、AI輔助決策鏈與國防自主能量；完備特別條例審查並規劃財源，避免排擠其他預算；優化裝備採購，加速建軍並防弊；同步強化兵力結構、訓練與後勤；推動國防與軍工產業發展方案，結合台灣半導體、ICT、AI與精密製造優勢；強化高科技保護管制，與友盟打造「非紅供應鏈」；並加強與社會溝通，凝聚對國防投資與國家安全的共識。

賴總統強調，最具威脅的不是武力，而是「放棄」。若誤以為犧牲主權就能換取和平，只會讓侵略者更進逼。他呼籲朝野與國人團結，守護中華民國台灣的主權與自由，避免被武力或其他強制方式併吞。他表示，國安團隊與行政部門將全面啟動行動，從國防、民主到產業，同步提升自我防衛能力，「為了台灣、為了中華民國，一起動起來，天佑台灣！台灣加油！」

