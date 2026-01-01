中國目標2027武統 賴清德：今年非常關鍵

▲有許多智庫示警中國在2027具備武統台灣能力，賴清德強調今年對台灣非常關鍵，必須做最壞的打算、做最好的準備。（圖／記者朱永強攝，2026.01.01）

[NOWnews今日新聞] 總統賴清德今（1）日發表元旦新年談話並接受媒體提問，被問及智庫提醒中國明年2027具備侵台能力，賴清德強調，自己身為總統有三大使命，第一個就是讓國家更安全，中國是否在2027做好攻台準備是一回事，如孫子兵法所言「勿恃敵之不來，恃吾有以待之」，台灣必須做最壞的打算、做最好的準備，坦言2026對台灣非常關鍵，但也喊話中國，若願正視中華民國存在的事實，尊重台灣人民民主自由的生活方式意願，並對等尊嚴，很樂意跟中國交流合作，促進兩岸的和平共榮發展。

對於中國目標在2027武統台灣，賴清德表示，自己身為總統有三大使命，第一個就是讓國家更安全，至於中國是否能如期達到目標，這是一回事，如孫子兵法所言「勿恃敵之不來，恃吾有以待之」，就台灣而言最重要的是必須做最壞的打算、最好的準備。

賴清德表示，2026對台灣而言非常關鍵，自己一定會積極落實和平四大支柱行動方案，一方面強化國防力量，無論是對外軍事採購或發展國防自主，建構台灣之盾，並發展無人機、無人艇、水下無人艦艇、機器人與無人載具等不對稱戰力，提升國防力量，也會持續強化全社會防衛韌性，讓民眾除了因應天然災害外，必要時也可以幫助自己，幫助街坊鄰里其他朋友。

而第二根支柱就是強化經濟韌性。賴清德表示，台灣經濟不但要好，而且還要有韌性，因此不能夠再像以往一樣，把雞蛋都放在同一個籃子，必須要立足台灣、佈局全球、行銷全世界。同時也不僅要支持國際級的科技產業，更要站在第一線，也要幫助遭遇困難的中小微型企業，透過AI、各項科技與必要的手段來競爭力，唯有大型企業、中小微型企業都能夠發展，台灣的經濟韌性才有辦法建立。

第三根支柱是要跟民主陣營肩並肩站在一起。賴清德提到，台灣善盡守護國家的責任，也看到印太國家，每一個國家都在強化國防力量，當每一個國家都善盡自己責任，並共同合作之際，區域的和平穩定才有辦法確保。

至於和平第四大支柱，賴清德強調，只要中國正視中華民國存在的事實，尊重台灣人民民主自由的生活方式意願，還能夠對等尊嚴，很樂意跟中國交流合作，促進兩岸的和平共榮發展。

