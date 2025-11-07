中國直播「綁架女子販賣器官」駭人畫面放送！官方出手結局超展開

國際中心／巫旻璇報導

中國男星于朦朧墜樓案至今疑點重重，外界因此衍生出「虐殺活摘器官」、「活人獻祭」、「器官移植續命」等各種離奇揣測。就在相關陰謀論持續延燒之際，中國抖音近日一段以「直播綁架販賣器官」為題的影片在網路上瘋傳，嚇壞不少網友，報警求證。對此，中國官方也迅速介入調查並作出回應。





中國直播「綁架女子、販賣器官」駭人畫面全放送！官方出手結局超展開

中國男星于朦朧墜樓案至今疑點重重，外界因此衍生出「虐殺活摘器官」、「活人獻祭」、「器官移植續命」等各種離奇揣測。（示意圖／翻攝自免費圖庫＠PEXELS）

根據中媒報導，畢節警方在網路巡查中發現，有自媒體博主在直播中聲稱「施老七拿錢贖人」，影片畫面中兩名男子駕車挾持一名被綁女子，聲稱要將她販賣至境外從事器官交易。影片曝光後造成恐慌，許多民眾趕緊報警。更離譜的是，該帳號後來還與另一名網友「施老七」連線直播，當眾嗆聲要「線下見面動手」，進一步擴散不實資訊、製造輿論恐慌。





中國直播「綁架女子、販賣器官」駭人畫面全放送！官方出手結局超展開

有自媒體博主在直播中聲稱「施老七拿錢贖人」，影片畫面中兩名男子駕車挾持一名被綁女子，聲稱要將她販賣至境外從事器官交易。（圖／翻攝自微博）









警方查證後確認，4人之間並無任何實際糾紛，整起所謂綁架、販賣器官全是為博取流量、方便直播帶貨而虛構的劇情。公安機關指出，該事件已嚴重擾亂公共秩序。目前涉案的施某某、陶某、明某與張某某4人均被依法行政拘留。公安部網安局提醒，自媒體若為博眼球惡意造假，將付出法律代價，呼籲民眾理性辨識網路資訊，切勿散播未經證實的消息。

依《中華人民共和國治安管理處罰法》第25條第1項規定，散布謠言、謊報險情或以其他方式擾亂公共秩序者，可處5日至10日拘留，並得併處人民幣500元（約新台幣2175元）以下罰款；情節輕微者，處5日以下拘留或500元以下罰款。

