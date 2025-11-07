中國相隔兩年首次進口日本水產品 北京稱加強監管

（中央社記者張淑伶上海7日電）相隔兩年多，中國近日恢復日本水產品進口。中國外交部發言人毛寧今天說，中方主管部門將繼續嚴格依法依規加強相關監管，一旦發現任何風險，將立即採取必要的進口限制措施。

北京當局6月發布恢復進口日本水產品的計畫後，日本外務省今天宣布，中國已恢復先前禁止輸入的日本水產品進口，其中第一批貨品為北海道的6公噸冷凍扇貝已在5日出貨。不過，中國仍尚未開放日本10個地區的水產品進口。

根據微信公眾號「政知見」，今天的中國外交部例行記者會上，毛寧被問到相關問題時說，中方將持續對日本福島核處理水的國際監測和中方的獨立取樣監測，希望日方能夠持續地展開對福島核處理水的國際監測和中方的獨立取樣監測，中方也會繼續和國際社會一道，敦促日方持續地履行承諾。

毛寧還說，中方的主管部門將繼續嚴格依法依規，加強對日本水產品輸入中國的監管，保障民眾的食品安全，一旦發現任何風險，將立即依法採取必要的進口限制措施。

中國海關總署2023年8月24日宣布全面暫停進口原產地為日本的水產品，理由是「為全面防範日本福島核污染水排海對食品安全造成的放射性污染風險，保護中國消費者健康、確保進口食品安全。」

2024年9月，中日雙方達成共識放寬禁令。

中國海關總署6月29日發布「關於有條件恢復日本部分地區水產品進口的公告」，有條件恢復日本37個地區水產品進口，但不包含福島縣、東京都等10個地區。（編輯：楊昇儒）1141107