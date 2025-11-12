中國真的可以壟斷全球稀土產業鍊嗎？澳洲智庫：西方很難在永久性競爭中取勝
中國近期以暫停出口稀土與相關製品作為「王牌」，迫使包含美國總統川普，以及德國、荷蘭等西方國家在對華貿易與科技問題上讓步，但美國財政部長貝森特（Scott Bessent）在「川習會」結束後表示，美國有望在2年左右，擺脫中國對稀土產業的控制。面對這樣的論調，這也讓人好奇，中國是否真的掌握了全球稀土產業的關鍵命脈。
與此同時，川普和澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）於「川習會」之前的10月20日，也簽署了一項關於美澳關鍵礦產的合作協議，更希望拉上包含日本和其他西方國家，一起對抗中國在稀土產業的壟斷性優勢。不過，有長期研究該產業的澳洲智庫專家坦言，西方若是與中國就關鍵礦產資源展開新的永久性競爭，將很難取勝。
澳洲專家唱衰
澳洲智庫洛伊研究所（Lowy Institute）印太發展中心經濟學家、資深研究員沃克（Robert Walker）11月6日發表評論文章指出，對澳洲和美國達成的這項協議來說，「對兩國來說都是雙贏，而兩國也正需要這樣的勝利」。然而，澳洲雄心勃勃的這項關鍵礦產交易，正在付出高昂代價。
此外，由於美澳協議中包含一項條款，即約束澳洲和美國「基於國家安全理由，審查並阻止關鍵礦產和稀土資產出售」。換句話說，這意味著中國企業將被排除在兩國的關鍵礦產項目之外，且美國與日本的協議中也包含同樣的條款。但沃克認為，先發制人地拒絕中國的參與，將阻礙礦產目標的實現。
在加入洛伊研究所之前，沃克曾在澳洲財政部從事國際宏觀經濟預測工作，並在澳洲國立大學（ANU）的中國與世界關係研究中心工作。
沃克解釋，「即使談判達成了為期一年的寬限期，（美澳）稀土領域的合作也難以實現」。因為北京方面已多次表示，中國不會轉移稀土、以及包括鎵在內的其他一些礦產的加工和生產技術。因此他認為，讓中國以某種形式參與澳洲的稀土產業，將更有利於澳洲實現其關鍵礦產發展目標。
美國太晚投資稀土產業？
沃克表示，北京新推出的一系列管制措施，可能切斷美國軍事和國防工業基地與全球稀土材料的連結。稀土材料對包括英美澳三國合作的核潛艇「奧庫斯」（AUKUS）計畫，第一階段核心的「維吉尼亞級核動力潛艦」在內的多種美國武器至關重要。
沃克也說，早在2010年，人們就意識到中國可能擾亂全球稀土產業供應的，然而直到今年9月，美國進出口銀行才首次投資到澳洲稀土項目上，這也是十多年來美國首次針對澳洲的礦產進行投資。
此外，他還舉了澳洲難以實現煉油產業國產化的案例並指出，在全球油價大幅下跌的背景下，澳洲公司與中國垂直整合、且享有巨額補貼的煉油產業競爭異常艱難，「多家煉油廠面臨關閉的威脅日益加劇，州政府和聯邦政府已多次出手支持原本無法盈利的項目，這不僅耗費了納稅人數億澳元，還超出了此前已投入數十億澳元用於該行業的產業政策支持」。
同時，沃克還認為，中國是大多數關鍵礦產的主要精煉國，而在中國以外地區進行採礦和精煉項目，初始資本成本平均將比中國高出50%，「因此，澳洲全面排除中國參與的代價十分高昂」。例如，印尼正積極與中國合作，並將成為全球最大的精煉鎳生產國。
而對於稀土本身，他也舉澳洲稀土業者萊納斯公司（Lynas）的案例指出，該公司非常清楚，「如果中國拒絕提供其戰略性稀土原料，將會造成額外的成本」。
