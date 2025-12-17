中國瞎扯台灣金元外交 外交部揭真相打臉：心胸狹隘的獨裁中國不能理解

記者陳思妤／台北報導

宏都拉斯外交轉向中國後，白蝦產業崩潰，在經歷大選後，是否與台灣恢復邦交受到關注，但中國外交部昨（16）日卻瞎扯，台灣濫施金援「金元外交」，還稱中國和宏都拉斯建交為兩國人民帶來巨大福祉。對此，外交部今（17）日大酸，宏都拉斯大選結果已戳破中國的欺世謊言，而「榮邦計畫」這種以價值為本、以人民福祉為核心，推動國際共榮發展的合作理念，顯然不是心胸狹隘的獨裁中國所能理解與想像。

外交部痛批，中國外交部以不實言論惡意污衊我國濫施所謂「金元外交」，試圖誤導國際社會、企圖破壞台灣作為國際可信賴合作夥伴的良好形象，外交部表達最嚴厲的譴責，並嚴正駁斥其無恥謬論。

外交部表示，台灣長期作為國際社會的良善力量，自外交部長林佳龍於去（2024）年5月就任以來，秉持「總合外交」的核心精神推動「榮邦計畫」，結合台灣優勢產業，回應友邦及理念相近國家的實際發展需求，分享台灣的知識、經驗與技術，與夥伴國家共同打造最適切、最具效益的合作方案，實踐共榮互惠。相關成果廣獲各友邦與理念相近國家人民及政府的肯定和讚賞，經得起國際檢驗。

外交部強調，「榮邦計畫」的本質在於互利共榮，透過制度化、可長可久的合作模式，協助夥伴國家面對發展過程中可能遭遇的結構性挑戰，提供具體可行的整體解決方案。計畫重點在於能力建構，結合技術合作深化科技與產業鏈結、培育雙向人才，並協助夥伴國家強化自主發展能力與產業競爭條件，累積長期且永續的成長動能。所有合作計畫均在公開、透明、可受檢視的機制下推動，目的絕非短期交換，而是建立制度化、具延續性的夥伴關係，進而累積與夥伴國家的長期信任與實質合作成果。

外交部推動「榮邦計畫」的相關合作並非一次性的計畫或資源投入，而是著眼於永續性的合作制度建置，目的在協助友邦及夥伴國家建立因應各項挑戰的發展韌性，無涉所謂「金錢捐輸」，更與此等論調毫不相干。這種以價值為本、以人民福祉為核心，推動國際共榮發展的合作理念，顯然不是長期以威權思維操作對外關係、心胸狹隘的獨裁中國所能理解與想像。

外交部酸，反觀中國，長期以來頻頻以不實承諾與空洞口號誘惑我友邦外交轉向，以廣大市場及投資等虛假謊言誘使包括宏都拉斯在內的我國前友邦與其建交，才是真正濫施「金元外交」的一方。實際結果卻證明，包含宏都拉斯在內的相關國家，非但未能獲得中方兌現建交承諾、得到預期的經濟利益，反而先面臨產業急遽崩潰、大量人口失業，以及雙邊貿易嚴重失衡的惡果衝擊，進而導致這些國家政府與人民對中國的不滿。

外交部指出，此次宏都拉斯大選的結果，顯已戳破中國外交部誆稱所謂「宏中建交以來為宏國人民帶來巨大福祉」的欺世謊言，再次證明中國誘惑宏都拉斯外交轉向的目的僅在壓縮我國際空間，全然無意協助宏國發展的險惡居心。

外交部呼籲國際社會及相關前友邦國家，務必認清北京當局所謂「合作」往往只是包裹糖衣、華而不實的毒藥。台灣始終秉持善意、責任與價值導向，願與世界各國共同深化民主夥伴關係。國際社會也應正視中國威權擴張的真實面目與野心，對其不負責任的言行予以嚴正譴責，並持續與台灣攜手合作，共同捍衛民主價值，維護區域的和平、穩定與繁榮。

