中國知名冰品一支8.5元？她敲碗「來台展店」 網吐槽：當地人都不吃

生活中心／彭淇昀報導

「蜜雪冰城」是中國知名連鎖平價茶飲店，全球店家數超過4.5萬。近日有女網友表示，她近日到日本旅遊，吃了一支蜜雪冰成的冰淇淋，價格只要台幣8.5元，讓她驚訝直呼物美價廉，甚至許願能來台開店，貼文曝光後引發熱議。

蜜雪冰城是中國知名連鎖平價茶飲店。（圖／翻攝自蜜雪冰城官網）

原PO在Dcard上以「為啥台灣沒有蜜雪冰城？」為題發文表示，她到日本吃了蜜雪冰城的冰淇淋後相當驚艷，且品項也相當多元，直呼「驚為天人！這才是物美價廉的平民美食啊！」也讓她不禁嘆道，「看日本、東南亞都有蜜雪冰城，台灣飲料卻動不動5、60、特調直接破百，每次買都像在被搶劫，這個價錢算是平民救星吧？」

廣告 廣告

貼文曝光後，立刻掀起熱烈討論，有網友急勸，「在中國吃過一次，晚上離不開馬桶，之後決定這輩子不再碰這間」、「妳在手搖發源地召喚20世紀的化學飲料店？」、「我去越南有喝過，但是就非常重的奶精味道，不是很愛…但是是真便宜，嘴饞可以喝」、「我在峇里島也喝過一次他們的飲料，超明顯香精之類的味道」、「我也覺得有一種味道，跟我們超商的冰淇淋差很多，贏的只有價格」、「連他們自己都知道用的食材很差欸」、「吃過，覺得味道超噁」、「連中國人都不喝的東西你居然愛」。

還有不少人指出，蜜雪冰城的冰淇淋其實沒有那麼便宜，「幫妳提供日本的菜單，照妳的邏輯，妳在日本被搶劫了」、「妳上面說去日本玩吃到的，但貼的是大陸的價格吧，要貼也要貼日本的菜單才行吧」。

事實上，根據Google評論、日本美食網站Tabelog、日本當地新聞，日本蜜雪冰城冰淇淋目前售價為150日圓（約新台幣30元）。

更多三立新聞網報導

京都壽喜燒名店放肆！2中國女謊稱「我是台灣人」 日店員1句打臉全讚翻

鼎泰豐「差別待遇」？她親睹外國客提1要求：下次我也講英文

男友GG全是垢！脫褲「blue cheese味炸滿診間」 她崩潰：上次吃的是啥

冷空氣南下！挑戰「首波大陸冷氣團」跌破10度 最冷時段曝光

