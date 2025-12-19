中國知道什麼是彈劾？藍白提案彈劾賴清德 登上官媒《新華社》

記者陳思妤／台北報導

藍白召開記者會宣布提案彈劾賴清德（圖／翻攝畫面）

行政院長卓榮泰不副署國民黨、民眾黨再惡修的《財劃法》，藍白今（19）日召開記者會，狂喊反獨裁、反專制，提案要彈劾總統賴清德。而藍白的舉動也被中國官媒看到了，登上《新華社》。

國民黨與民眾黨今天在立法院議場前，共同舉辦「彈劾違憲總統，反帝制、反專制、反獨裁」聯合記者會，要在院會提案彈劾賴清德。傅崐萁還多次聲稱賴清德稱帝，狂喊「清德宗已經正式來稱帝」。他稱，台灣不容許有袁世凱，不容許有曹錕。

傅崐萁還說，「賴清德114年12月宣布獨裁，改變國家體制，宣布賴清德清德宗元年正式登基為中華民國皇帝」。傅崐萁稱，要面對專制的「賴清德皇帝」，必須要勇敢站出來，代表全國民意，推翻暴政，中華民國首次彈劾總統就從今天發起。

藍白彈劾賴清德提案曝光，由民眾黨立院黨團總召黃國昌所提，提案中痛斥總統之行徑如同百年前袁世凱架空國會，解散政黨、廢除選舉、沒收民權甚至自立為帝之舉。還稱，總統不公布財劃法已危害國家民主憲政、意圖顛覆國家體制。

而藍白要提案彈劾賴清德一事也登上中國官媒《新華社》，以「國民黨和民眾黨民意代表宣布將提案彈劾賴清德」為題進行報導，不過內文至12時30分許只有短短的一段「中國國民黨和台灣民眾黨民意代表19日在台北召開記者會，宣布將提案彈劾賴清德」。

