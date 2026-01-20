中國短劇讓嬰兒深夜淋雨拍戲 女演員氣炸揭黑暗面：折磨女人和孩子！驚人片酬曝光

邢昀曝光寶寶拍攝短劇時淋雨畫面。翻攝微博

中國影劇市場近來盛行拍攝短劇，40歲的女演員邢昀近日在社群上爆料，指控劇組在深夜雨戲中，讓嬰兒淋雨拍攝，她多次建議用仿真嬰兒道具代替，但劇組卻以「會耽誤拍攝進度」為由拒絕，讓邢昀難過表示，無法接受嬰兒也被要求要「敬業」。

邢昀發文痛斥：「短劇總是這樣折磨女人和孩子！」她分享的畫面中，與一名揹著孩子的女性對戲，因為兩個成人女性臉上不能被雨淋花妝容，因此有撐傘，但是寶寶就得淋雨，她形容寶寶當時「哭得撕心裂肺」，明顯看得出在發抖。

邢昀是中國短劇女演員。翻攝微博

嬰兒爸爸急催：趕拍下一場

邢昀無奈嘆：「真的很無助又無力，短劇好多情節都在折磨女人、折磨孩子，但是演員吃這碗飯又沒辦法。可是我能接受我自己『敬業』，卻接受不了一個嬰兒在『敬業』...可是情節需要又有什麼辦法呢...無解。」

網友好奇這個淋雨的嬰兒真正父母的反應，邢昀透露，孩子的父親還說：「拍完要趕下一場。」母親臉色有點難看但也沒有阻止，而嬰兒的片酬僅800元人民幣（約台幣3433元）。邢昀的發文引發網友討論，希望短劇拍攝規範盡快被建立。



