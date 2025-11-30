中國砍日中航線900航班 日人喊：增加台日航班

記者盧睿鋐／報導

日本首相高市早苗的「台灣有事」說持續發酵。中國當局對此表達強烈反彈，並祭出「禁日令」企圖對日本觀光造成影響。但日本現況如何呢？有日本飯店業者近日就表示接到詢問，是否因為中國客減少而降價的電話，當下回應，直接狠狠打臉中國。

高市早苗的「台灣有事」說，引發中國當局不滿，祭出「禁日令」。（圖／pexels）

日本首相高市早苗台灣有事言論，持續發酵，中國航空公司大砍12月往返日本航班，加碼施壓日本。

鳳凰衛視記者：「截至27號上午，中國各大航空公司已經削減72條航線，涉及904個航班，相當於約15.6萬個座位。」

受影響的日本機場高達13座，其中關西機場最嚴重，有626個航班遭到取消，不少業者感到憂心忡忡。

CNN記者（11.19）：「 （2025）前9個月有將近750萬中國遊客到日本旅遊，這段期間，中國遊客消費大約1.6兆日圓，或103億美金（約台幣3233億元）。」

但想要教訓日本，結果卻恐怕適得其反，有飯店業者日前接到中國民眾詢問，是否會因為某國遊客不來而打折，立刻遭業者 打臉，不但沒打折，生意也不受影響。

NEWS記者引述中網友：「去日本的機票給我自動取消了，明明早早就規劃了要去北海道，結果機票卻被取消了。」

飛日航班被取消，中國網友哀鴻遍野，中國航空公司也難逃虧損，匯豐銀行分析師指出，包括南方、東方、國際等三大中國航空公司，第4季將出現虧損，累計金額可能來到60億人民幣，約270億新台幣，幾乎抵銷前9個月約278億的淨利潤，等同幾乎一整年的利營收全賠光。

不少日本網友甚至樂見中國客變少，更表示不如把航班讓給台灣。

日本民眾（11.19）：「日本不需要乞求外人訪日，對於來訪的人我們都相當歡迎。」

央視還特地PO文宣傳稱，俄羅斯已經取代日本，成為中國遊客的最愛，不料，中國網友也不領情，甚至諷刺是在討好俄羅斯，儘管中國想要打壓日本觀光業，但到頭來反而讓中國遊客，和航空業叫苦連天。

