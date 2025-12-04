中國砍航班東日本卻無感 日媒揭2原因：台灣客撐起旅遊市場

一群身著日本傳統和服的新加坡遊客，正在東京淺草寺抽籤。美聯社



中國對日本首相高市早苗的「台灣有事」言論祭出多項經濟反制措施，日本媒體觀察到，相關舉措雖使日本關西地區受創最深，但在中國害怕對國營航空公司造成直接衝擊，以及來自台灣的外國旅客湧入情況下，關東及東北地區卻是影響甚微。

高市早苗上月7日在國會答詢時表明，「台灣有事」可能構成日本可以行使集體自衛權的「存亡危機事態」後，中國政府對此強烈反彈，呼籲公民避免前往日本，並在海內外發動宣傳戰，持續對日本施加各種經濟及外交壓力，連帶影響到兩國的民間交流。

但《日經新聞》資深撰稿人中澤克二今日（12/4）撰文指出，中國政府已要求國內航空公司縮減赴日航班，此舉雖可能對日本地方經濟造成衝擊，但影響程度不一，與中國有著深厚經濟聯繫的關西京阪地區恐受創最深。

據稱，中國遊客造訪關西地區的比例相對較高，關西國際機場也是日本飛往中國航線最多的機場，預計本月往返兩國的航班數將因此銳減約30%，然而，東京的羽田機場僅縮減少量航班，與之形成鮮明對比。

一名中國知情人士表示，中國沒有大幅縮減飛往羽田機場的航班，原因在於「避免對自家國營大型航空公司的經營造成直接衝擊」，故難以輕易做出決定。

同時，中國勸阻民眾赴日的政策對日本東北地區影響有限。宮城縣首府仙台作為該地區的門戶城市，知情人士透露，入住仙台站附近旅館的外國旅客多來自台灣，其中許多人會在當地留宿兩晚甚至更久，入住率上升導致住宿費居高不下，「目前尚未感受到近期日中關係緊張的影響。」

文章指出，中國政府仍持續向日本企業私下傳遞訊號，表明將珍視這些企業，且迄今為止，官方尚未取消針對日本短期旅客的30天免簽證措施。若該政策取消，將導致兩國商務往來停擺，日本延遲對中國的投資，更將不可避免地衝擊國際供應鏈。

中澤克二認為，自「習時代」來臨後，數量空前的中國人紛紛赴日旅遊，已親眼見證日本當前的現狀，加上許多中國民眾正為生計所困，在經濟長期低迷與嚴峻就業環境中艱難求生，中國官方有關「日本很危險」或「軍國主義捲土重來」的警告更顯得空洞無力。

他表示，儘管部分中國社群媒體用戶透過「抨擊日本」宣洩其積壓已久的挫敗感，但相關貼文並未引發反日示威或抵制日貨的行動，彰顯中國民族主義已經發生轉變。由於中國經濟陷入困境，習近平領導的中國政府不得不小心翼翼地在中日外交爭端中求取平衡。

