中國砍赴日人數至60％ 矢板明夫嘆「可悲」：中國人仍活在拍腦門治國陰影下

矢板明夫指出，據日媒報導，很多觀光地的中國遊客減少之後，台灣和日本國內的觀光客反而增加了。圖為東京新宿街頭。路透社



中國因不滿日本首相高市早苗「台灣有事」的發言，祭出多項抵制措施，近日傳出中國當局要求旅行社「控制」赴日簽證申請，將赴日人數砍到原來的60％。日本資深媒體人矢板明夫分析，中國從毛澤東時代就曾宣示要「殺掉人口的千分之一」造成許多冤假錯案，如今的60％本質並無不同，都是先有政治情緒，再用比例裁切現實，真正可悲的是，中國人至今仍被迫生活在這種「拍腦門」治國的陰影之下。

矢板明夫25日在臉書發文指出，日本的共同社報導了一則新聞，讓人「哭笑不得」。他談到，中國當局要求各地旅行社「控制」赴日簽證申請，要把中國人去日本的人數，硬生生砍到原來的60%。理由是之前就一直在宣傳的「日本治安不好」、「對中國人不友善」等等。矢板明夫質疑：「但任何一個正常社會都知道，出不出國，是個人的選擇，根本不應該是國家的指標。」

廣告 廣告

矢板明夫指出，中國人去日本的理由有旅遊、探親、看病、做生意、留學等等具體而真實的生活需求，但是被一個突如其來的數字限制了，因為「領導不高興」，所以必須「降到60%」，不是50%，也不是70%，完全沒有科學依據，可能領導認為這個數字「既表達了不滿，又對實際經濟傷害不大」。

矢板明夫直言，這個60%，讓人立刻連想到中國建國之初、毛澤東在鎮壓反革命運動中明確提出的，要「殺掉人口的千分之一」，也就是0.1%。理由也很直白：不殺到這個比例，「反革命氣焰壓不下去」、人民也感受不到政權的威力。

他談到，於是，這個「拍腦門」得來的數字，成了全國各地方政府行動的標準。根據中國官方後來的統計，這場運動中被處決的「國民黨餘孽」與各類「壞人」，最後達到了一百萬人以上，不難想像其中有多少冤假錯案。

矢板明夫並指出，1957年的反右運動更荒唐。毛澤東說「右派要佔知識份子的5%」，要求必須湊齊。於是，各單位大興文字獄，回顧過去幾年來每個人寫過的文章、說過的話，只要有一點瑕疵，立刻劃為右派，拼命地在湊數字。有人開會時去上了一趟廁所，回來就被劃成右派了，只因為「比例還沒達到」。當時被認定為右派的人，都遭到批鬥、流放，很多人家破人亡。

矢板明夫強調，如今的60%，和當年的0.1%、5%，本質上沒有任何不同，「先有政治情緒，再用比例裁切現實。過去裁掉的是人命與人生；今天裁掉的是經濟、自由與常識。」他感嘆，真正可悲的，不是去日本的旅客人數被減到60%，造成日本的經濟損失，而是中國人至今仍被迫生活在這種「拍腦門」治國的陰影之下。

更多太報報導

北捷攻擊剛過...謝龍介造勢驚見「手槍」！藍副主席送上高喊：開一槍

賴清德重砲轟在野：政治理由阻擋預算「還有什麼資格談憲政？」

高虹安二審無罪關鍵？林楚茵曬公文批：法官先射箭再找法制局畫靶