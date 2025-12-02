中國研究員走私「嘔吐毒素」真菌入美 對FBI說謊下場曝：刑滿即刻遣返

一名曾在密西根大學任職的中國籍女研究員，因走私「嘔吐毒素」入境美國並對聯邦調查局（FBI）說謊，已於本月服刑期滿後遭立即遣返回中國。 圖：翻攝自 X @Inty New

[Newtalk新聞] 美國司法部近日證實，一名曾在密西根大學任職的中國籍女研究員，因走私具有高度農業破壞性的真菌入境美國並對聯邦調查局（FBI）說謊，已於本月服刑期滿後遭立即遣返回中國。該真菌因會產生俗稱「嘔吐毒素」的毒素成分，被視為具嚴重公共與農業安全風險。

根據美國司法部東密西根區檢察官辦公室公告，33 歲的簡雲清（Yunqing Jian，音譯）已承認兩項罪名，包括非法走私生物病原體及向 FBI 作出不實陳述，法院裁定以已服刑五個月作為刑期，並隨即驅逐出境。FBI 局長丹・邦吉諾（Dan Bongino）也在 X 上證實遣返消息，強調「不會容許外國勢力利用美國頂尖大學進行危險研究」。

《紐約郵報》指出，這起案件源於簡雲清與其男友劉尊勇（Zunyong Liu，音譯）涉嫌合謀，將名為「禾穗腐敗病菌」（Fusarium graminearum）的真菌樣本偷運入境。該真菌會導致小麥、玉米、大麥與水稻嚴重病變，並在動物與人體內產生嘔吐、腹瀉、肝損傷及生殖缺陷等併發症，因此被稱為「嘔吐毒素」（vomitoxin）。美國農業界估計，該病原每年造成的農業損失高達 2 億至 4 億美元。

水稻田示意圖。 圖：農糧署／提供（資料照）

調查顯示，劉尊勇去年企圖攜帶包裹有紅色植物樣本的背包經底特律機場入境時，遭海關查獲並即刻遣返。檢方進一步從兩人通訊紀錄中發現，簡雲清早在男友被攔查前，已於密西根大學實驗室進行相關病原研究；兩人均未取得美國政府所需的跨境生物樣本輸入許可。

《衛報》進一步披露，檢方雖坦言尚無證據顯示簡雲清有「蓄意危害」的動機，但也無法證明其行為「是為了全人類福祉」。據報導，簡雲清在庭上供稱，因科研壓力與成果要求，才鋌而走險違規取得樣本，並聲稱研究本意是為防治作物疾病。

美國司法部則在聲明中直言，簡雲清在中國期間曾接受政府經費從事該病原研究，其電子設備亦留有中共黨員身分相關資料，美方定調此案涉及「潛在災難級生物安全風險」。檢方強調，走私此類病原體一旦外洩，恐對美國糧食供應與農業經濟造成難以估量的衝擊。

至於滯留中國的劉尊勇，美方已對其提出指控，但《衛報》指出，他目前仍在中國，短期內返回美國受審的可能性極低。

