中國研究指用1000到2000架無人機 可封鎖台灣使用星鏈

SpaceX旗下的星鏈（Starlink）衛星通訊服務。路透社



《南華早報》週日（23日）報導，中國最近發表的研究指出，台海開戰時可以部署1000到2000架空中電戰無人機，徹底封鎖台灣使用星鏈（Starlink）進行通訊。

報導中說，2022年俄國發動全面侵略烏克蘭戰爭後，烏克蘭能夠使用星鏈維持戰場通訊，俄方卻無法徹底干擾封鎖，讓北京相當震撼。

因此，中國聚焦研究如何能夠封鎖台灣在戰時使用有1萬多個低軌道衛星的SpaceX星鏈。這個問題在11月5日發表於中國《系統工程與電子技術》（Journal of Systems Engineering and Electronics）的論文有了首次的公開解答。研究結果表明，在像台灣這樣大的區域內干擾星鏈在技術上可行，但需要1000到2000架電子戰無人機的超大規模部署。

廣告 廣告

這篇論文題為《分散式干擾器對抗巨型星座下行鏈路通信傳輸的模擬研究》（Simulation research of distributed jammers against mega-constellation downlink communication transmissions），由浙江大學和北京理工大學的團隊共同撰寫。其中，北京理工大學是深度參與解放軍研究的「國防七子」重點院校，也是美國制裁禁發簽證對象。

由北京理工大學武器研究員楊卓領導的團隊寫說，星鏈的衛星群軌道並不固定，進入區域的衛星數量會不斷變化，因此無法靠鎖定特定幾顆衛星發射干擾訊號就能阻絕。

因此，共軍將必須在台灣的區域布設一張「干擾網」，由大量的電子作戰機發射干擾訊號。這種稱為「分散式干擾」的策略被該論文認定是切斷星鏈的最佳做法。

中國的研究團隊因此針對星鏈12個小時內在中國東部上空的實際數據，進行模擬。以無人機載具攜帶的干擾器，在20公里高空飛行，間隔5到9公里之間，構成像是棋盤的干擾網。

這些無人機不一定要是飛機型態，用高空氣球搭載干擾器也同樣可行。20公里高空已是「中高空」防空段，必須用較為大顆、昂貴的防空飛彈才能擊落，例如愛國者飛彈與NASAMS防空飛彈系統。

研究中模擬測試不同的天線，一是覆蓋範圍廣但是能量較弱的寬波束天線，一是覆蓋範圍窄但是能量強力集中的窄波束天線。

在模擬計算中，若使用訊號強大但昂貴的26dBW功率、窄波束天線以及7公里間隔部署的空中干擾器，平均每個干擾器能壓制38.5平方公里範圍的星鏈訊號。以台灣3.6萬平方公里面積計算，需要空中部署約935個這樣的干擾器。

如果使用訊號較弱、但更便宜的23dBW功率干擾器，把部署間隔縮小到5公里，需要約2000個無人機干擾器才能封鎖全台灣的星鏈訊號，比昂貴方案多出一倍。

楊卓的團隊表示，這些計算結果只是初步估算，他們希望能獲得星鏈終端機的實際數據，取得能干擾抑制終端機取得訊號的更精確數據，就能更有效阻斷台灣的星鏈訊號。

這些估算也沒有計入實際環境中可能出現的訊號干擾、無人機部署精度等問題。但報告中認為，阻斷台灣的星鏈通訊雖然困難，但並非不能達成。

更多太報報導

中國致函聯合國狀告高市、威脅台海 外交部譴責：違反聯合國憲章

盛讚川普政府對台軍售 WSJ社論：強化台海防禦力

【一文看懂】高市早苗發言掀波其實是好事？五個重點看日本將如何因應台海危機