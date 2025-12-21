中國砸大錢招募網紅「怎判斷是否被吸收？」 矢板明夫：就看敢不敢罵「他」

即時中心／梁博超報導

近日中國旅外知名軍事YouTuber「說真話的徐某人」在網路上爆料，曾有中國情報人員透過中間人要以百萬台幣月薪收買配合外宣，以輿論戰攻擊台灣軍事實力不足，藉此讓台灣人喪失信心，隨後更放出完整版錄音檔。對此，印太戰略智庫執行長矢板明夫指出，中國在收買網紅時，某些議題上容許「小罵大幫忙」，但仍有不准批評習近平的「紅線」；他強調，如何判斷有沒有被收買，「就看他敢不敢罵習近平。」

矢板明夫昨（21日）晚間在臉書撰文指出，「說真話的徐某人」爆料的錄音內容相當直白。他揭露，在某些議題上中國認為可以「小罵大幫忙」，也就是在枝節問題上適度批評中國並不成問題；但仍有一道絕對不能碰的「紅線」，就是「不准批評習近平」。而這則報導引發社會高度關注，也讓人不得不正視背後的現實。

矢板明夫認為，從這起事件中，至少可以得出三個結論。首先是「台灣網紅圈內一定早就有不少人被接觸過」，不過他強調，這其實不難理解，中國連對歐洲網紅都願意砸下重金經營輿論，對於認知作戰最關鍵的戰場台灣，不可能什麼都不做。「台灣與中國語言相通，而台灣又長期被北京視為核心利益之一，從成本效益來看，台灣網紅對中國而言吸引力只會更高。」

第二則是「金錢本身的誘惑」，矢板明夫直言，新台幣148萬元一個月，在台灣網紅圈幾乎是神話級的收入；現實情況是，多數台灣網紅若能月收突破15萬，就已經足以被視為成功者。「當報酬放大十倍，再搭配『又不是不能罵中國』這種話術，必然會有人失守。」

快新聞／中國砸大錢招募網紅「怎判斷是否被吸收？」 矢板明夫：就看敢不敢罵習近平

矢板明夫指出，「說真話的徐某人」的爆料錄音揭露，中國在收買網紅時容許某些議題上「小罵大幫忙」，但仍有不准批評習近平的「紅線」。（圖／美聯社提供）

於是開始看到一些網紅在關鍵議題上，立場總是與北京保持高度一致；也有人在小事上偶爾批評中國，但一旦涉及台灣主權、民主價值或國際立場，立刻選邊站隊。「這種『小罵大幫忙』的操作，若觀眾缺乏警覺，很容易被包裝所迷惑。」

最後一個結論、也是最重要的辨識線索，就是「如何判斷誰可能已被收買？」矢板明夫認為答案很簡單，就「看他敢不敢罵習近平」。因為中國是一個高度集權的體制，許多人的前途與命運，牢牢掌握在習近平一個人手中。已被收買的海外御用文人，若公開批評習近平，真正承擔風險的，往往不是他本人，而是其背後的「上線」。

矢板明夫強調，因此當一個人能夠公開直指習近平志大才疏、目光短淺、沉迷個人崇拜、擅長整人卻不擅長治國，甚至毫不掩飾地給出最嚴厲的道德評價時，反而構成了一種清楚的判斷依據。「『紅線』這麼清楚，希望有助於讓更多人分辨出哪些是在配合中共宣傳的聲音。」

