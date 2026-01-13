中國砸錢救晶片！這家訂單添想像空間 Q4營收寫今年單季最高

財經中心／余國棟報導

受惠近年全球半導體產業在AI、5G、高效能運算及先進封裝需求的帶動下持續擴張，帶動半導體相關客戶，對於高潔淨度化學品供應與分裝系統設備、氣體二次配系統與工程服務等訂單保持穩健拉貨需求，半導體暨面板製程供應廠朋億*（6613）公布2025年12月合併營收達10.83億元，較上月成長21.58％。2025年第四季合併營收達26.79億元，較上季成長31.08％，更改寫2025年單季營收新高水準。

朋億*表示，2025年第四季中國、台灣及東南亞(其他)地區營收比重分別為44.9％、47.5％及7.6％，隨著中國大陸近日傳出，可能祭出史上最大規模的半導體投資與補貼計畫，規模上看人民幣5,000億元，透過補貼與融資雙管齊下全，力強化本土晶片製造供應鏈，此政策將進一步帶動上下游設備，與製程系統需求擴張。憑藉朋億*多年來在半導體及高科技製程系統整合的專業能力，有望受惠於中國市場需求擴張，進一步增強公司的競爭地位與接單利基。

展望2026年第一季，朋億*仍持續深化高潔淨度化學品供應，與分裝系統設備的技術實力，並積極投入綠能與環保技術的研發，以提升產品附加價值與市場競爭力，同時，朋億*持續拓展全球半導體及高科技製造業客戶合作，並透過旗下台灣、中國及東南亞等地在地服務據點，強化專案交付與售後支援能力，助力整體在手訂單保持一定水準。

