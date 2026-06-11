中國砸2兆人民幣打造AI資料中心網 華為取代輝達？算力戰進入國家動員階段

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中國正在把AI競爭推向國家動員。

外媒報導，中國準備投入巨額資金打造全國AI資料中心網路，並以華為等本土供應鏈承接被美國管制後的AI算力缺口。這代表中國不是單純扶植幾家公司，而是要用國家力量重建一套不依賴輝達、不依賴美國技術的AI基礎建設。

這對台灣的意義非常直接。

美國限制高階AI晶片輸中後，中國一方面透過替代供應鏈、自研晶片、雲端算力調度與地方資料中心建設補位，另一方面也可能透過走私、轉口、空殼公司或第三地採購取得受管制晶片。台灣半導體與伺服器供應鏈位在最關鍵位置，既是AI紅利最大受益者，也是出口管制、供應鏈安全與國安風險的第一線。

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華為能不能取代輝達，不只是技術問題，也是制度問題。

輝達的優勢不只在GPU硬體，而在CUDA生態、軟體工具、開發者網路、雲端整合與全球供應鏈。中國可以用國家補貼加速追趕，但要完全複製一套全球AI生態，仍然需要時間。可是對台灣而言，不能因為中國仍有差距，就低估中國國家動員的速度與決心。

真正值得警覺的是，AI算力已經被國家安全化。

過去我們談出口管制，容易把它理解成貿易規則；現在必須理解成科技戰的一部分。高階晶片、先進封裝、AI伺服器、散熱系統、電源管理、資料中心建設，每一項都可能成為美中科技戰的新邊界。台灣若沒有自己的戰略性高科技管理制度，就會在美中壓力中被動承受風險。

中國砸錢蓋AI資料中心，也不只是為了聊天機器人。AI算力可以支撐工業升級、軍事模擬、無人載具、監控系統、網路攻擊、輿論操控與認知作戰。當北京把AI、軍民融合、算力基建與國家安全綁在一起，台灣就不能把中國的AI投資只看成產業新聞。

台灣當然要掌握AI商機，但更要知道哪些商機會變成風險。哪些晶片、哪些伺服器、哪些散熱與電源系統、哪些資料中心零組件可能被轉用到中國軍事與監控體系，這些都不是抽象問題，而是台灣接下來必須面對的國安治理考題。

中國砸錢蓋AI資料中心，不是單純產業政策，而是算力主權工程。台灣不能只看訂單，也要看哪些技術、哪些客戶、哪些流向會變成國安風險。

（圖片來源：AI示意圖）

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