中國砸46億大亂鬥！ 日本龍頭已倒地 謝金河：台廠考驗將至





財經專家謝金河指出，AI軍備競賽雖引爆高階玻纖布超級行情，但領頭羊日東紡織股價驟然腰斬，揭示中國巨石與菲利華大舉擴產殺價，高階市場版圖巨變，台灣玻纖布廠考驗恐將至。

AI浪潮引爆玻纖布超級行情

這次AI的軍備競賽，帶動了高階銅箔基板及玻纖布的超級大行情。其中台光電股價一度大漲到563.5元，一家台光電的市值更曾經超過台塑四寶加起來的總合。高階玻纖布在市場上更是供不應求，帶動了整個產業欣欣向榮。這波熱潮也讓壟斷最高階市場的日本日東紡織股價從3025日圓暴漲到32900日圓，漲幅超過10倍，並同步帶動日清紡、尼崎紡、東洋紡等企業股價大漲好幾倍。

台灣玻纖布廠搭上順風車

台灣的玻纖布廠在這一波行情中也順利搭上順風車。台玻股價一度大漲到81.2元，富喬漲到129.5元，建榮也漲到137元。最令人驚訝的是先前虧損累累、才剛剛轉虧為盈的德宏，股價竟然拉升至404.5元。最近更有外資報告稱台玻今年EPS會超過6元。謝金河分析，台玻在中國的玻璃業務去年虧損16.28億元，導致公司去年出現5.9億元的虧損，今年玻纖布雖然會帶來好的轉機，獲利不成問題，但玻璃業務究竟會吃掉多少獲利，目前仍然存在變數。

陸廠殺價擴產重創日商龍頭

然而，市場近期出現了不尋常的警訊。謝金河發現，領頭大漲10倍的日東紡突然跌至16400日圓，龍頭企業股價率先腰斬，其他玻纖布廠也紛紛重挫。經過探究，原來是中國的擴廠與殺價競爭來了。中國最大的巨石集團斥資46億人民幣全力擴產，並且直接殺進高階玻纖布市場，另一家大廠菲利華也同步搶進。

台灣玻纖布廠考驗將至

這波競爭直接反映在股價上，菲利華股價從21.73元人民幣漲到153.52元人民幣，中國巨石也從8.5元人民幣漲到41.16元人民幣。中國玻纖布廠股價大漲的背後，代表著牠們成功搶奪了日本高階玻纖布的市場，導致首當其衝的日東紡織股價率先腰斬。面對這場由中國廠商發動的產能與價格戰，謝金河示警，台灣的玻纖布市場看起來考驗也將至。

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（封面圖／翻攝自謝金河臉書）

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