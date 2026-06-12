中國砸46億殺進！日本龍頭受挫股價腰斬 謝金河示警：1類台廠挑戰來了

財經中心／林昀萱報導

財信傳媒董事長謝金河12日在臉書指出，雖然AI軍備競賽帶動高階銅箔基板及玻纖布的超級大行情，台光電股價甚至一度大漲到5635元，但壟斷最高階市場的日東紡織股價率先腰斬，讓他直呼不尋常，斷言「玻璃纖維布的挑戰時刻來了！」

謝金河表示，AI軍備競賽帶動高階銅箔基板及玻纖布的超級大行情，台光電股價一度大漲到5635元，一家台光電市值曾經超過台塑四寶加起來的總和，高階玻纖布更是供不應求，帶動整個產業欣欣向榮。其中，壟斷最高階市場的日東紡織股價從3025日圓大漲到32900日圓，股價上漲超過10倍，日東紡也帶動日清紡，尼崎紡，東洋紡的股價都大漲好幾倍。

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台灣的玻纖布廠也搭上順風車，台玻股價一度大漲到81.2元，富喬到129.5元，建榮也漲到137元，最可怕的是虧損累累，才剛剛轉盈的德宏，股價拉升至404.5元。最近更有外資報告稱台玻今年EPS會超過6元，台玻在中國的玻璃去年虧損16.28億，造成去年5.9億元的虧損。謝金河指出，今年玻纖布會帶來好的轉機，獲利不成問題，但玻璃會吃掉多少獲利仍有變數。

財信傳媒集團董事長謝金河。（資料照）

不過，謝金河近日發現，領頭大漲10倍的日東紡突然跌至16400日圓，龍頭企業股價率先腰斬，其他玻纖布廠也紛紛重挫，實在太不尋常。原來是中國的擴廠殺價來了！國最大的巨石集團斥資46億人民幣全力擴產，且殺進高階玻纖布，另一家菲利華也搶進。菲利華股價從21.73漲到153.52元人民幣，中國巨石從8.5漲到41.16人民幣，中國的玻纖布廠股價大漲，原來是搶了日本高階玻纖布的市場，首當其衝的日東紡織率先腰斬。市場最新動態也讓謝金河直言，台灣的玻纖布市場看起來考驗也將至！

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