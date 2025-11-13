中國硬嗆日本：武力介入台海局勢視為侵略 將「迎頭痛擊」

中國外交部發言人林劍。 圖：翻攝「微博」@新華社

[Newtalk新聞] 有關日本首相高市早苗日前國會答詢，暗示「台灣有事」可視為日本「存亡危機事態」，可能行使集體自衛權一事。中國外交部今天（13日）做出強硬回應，正式界定「若日方武力介入台海局勢」，將視為「侵略行為」，嗆聲「中方必將迎頭痛擊」。

中國外交部發言人林劍在例行記者會上指出，高市早苗上任後兩度炒作台灣議題，先在APEC會議與台方人員會面，後在11月7日國會預算委員會表示，若台海爆發武力衝突伴隨戰艦動用，「有可能構成存亡危機事態」，並於10日堅稱無撤回意圖。此言嚴重違背一個中國原則及中日四個政治文件，粗暴干涉中國內政，挑戰核心利益。中國已向日方提出嚴正交涉與強烈抗議，但日方執迷不悟，拒不讓步。

林劍回顧歷史，今年適逢抗日戰爭暨台灣光復80週年，日本曾殖民台灣、發動侵華戰爭，以「存亡危機」為藉口製造「九一八事變」，給亞洲帶來浩劫。林劍質問：「高市再提此詞，究竟何居心？是否欲重蹈軍國主義覆轍？」

林劍重申，台灣問題純屬中國內政，不容外力插手。中方將堅決行使聯合國憲章自衛權，捍衛主權領土完整。推論強調「如日方膽敢武力介入台海局勢，將構成侵略行為，中方必將迎頭痛擊」。

據了解，過去中國面對相關議題用語，譬如「堅決反對，絕不容忍任何外部勢力干涉中國內政」、「台灣問題不容外部勢力插手，玩火者必自焚」、「嚴厲譴責日方干涉中國內政，立即停止錯誤言行」、「日方須深刻反省侵華歷史，停止在台灣問題上挑釁」。2024年美菲聯合軍演提及台海議題，中國外交部嗆「中方將採取一切必要措施捍衛主權，任何挑釁將遭迎頭痛擊」；此次是紀錄上發現的第2次類似強硬回應。

